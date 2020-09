1 op de 10 Vlamingen heeft weleens zelfmoordgedachten. Ze kunnen concreet of vaag zijn. Hoe herken je ze?

Zelfdoding gebeurt zelden impulsief, vaak gaan er gedachten aan vooraf. Ondersteuning door dierbaren kan dan ook helpen om zelfdoding te voorkomen. Om ernstige gevolgen te vermijden, is een vroege herkenning van zelfmoordgedachten en het aanreiken van hulp essentieel. Maar wat zijn de signalen?

Wat stel je vast?

- De persoon toont uitgesproken negatieve gevoelens of heeft een sterk wisselende stemming. Hij heeft slaapproblemen, vertoont risicogedrag of trekt zich meer terug.

- Hij wekt de indruk afscheid te nemen van dierbaren.

- Hij uit concrete zelfmoordgedachten, hij maakt bijvoorbeeld plannen om zichzelf te doden, dreigt ermee zichzelf te verwonden, praat, schrijft of post online over doodgaan.

Luister en bied steun

- Blijf rustig en ga het gesprek aan. Voorzie genoeg tijd en ruimte om te praten.

- Durf te vragen naar de zelfmoordgedachten. Als de persoon niet meteen wil praten, respecteer dat dan. Vraag of hij liever met iemand anders wil praten en help hem iemand te vinden.

- Toon dat je bezorgd bent, luister zonder te oordelen. Probeer niet te veel over jezelf te praten.

- Respecteer de privacy, maar beloof geen geheimhouding.

- Blijf aanwezig. Behoud je rol als familielid, vriend, collega...

Begeleid naar professionele hulp

- Moedig de stap naar professionele hulp aan. Als de persoon geen hulp wenst, wees dan geduldig maar geef niet op.

- Raadpleeg zelf professionele hulp als je je concreet zorgen maakt.

Zorg voor jezelf

- Erken en aanvaard je eigen gevoelens. Zoek steun bij naasten, zonder de privacy van de persoon te schenden.

- Begrens je eigen verantwoordelijkheid. Jij bent niet verantwoordelijk voor het gedrag van de persoon die je wilt helpen.

- Eet en drink gezond, slaap en beweeg voldoende.

Wie met vragen zit over zelfmoord, kan terecht bij:

De Zelfmoordlijn 1813

www.zelfmoord1813.be

Bron: Bodytalk

