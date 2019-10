Voor wie ooit tegen een fiks bedrag navelstrengbloed van eigen kroost liet invriezen bij de private navelstrengbloedbank Cryosave met de bedoeling eigen stamcelletjes in stock te hebben in geval van een ernstige ziekte, zit vandaag met een probleem.

In 1989 luidde het navelstrengbloed een nieuw tijdperk in de stamceltransplantatiegeschiedenis in. Een kleine hoeveelheid navelstrengbloed (een schamele 150 ml) bleek immers voldoende stamcellen te bevatten om het leven van een ander kind met leukemie of een andere levensbedreigende bloedafwijking te redden, en navelstrengbloed kan veilig, zonder enig risico voor moeder noch kind, worden ingezameld. Vrouwen werd gevraagd bij de bevalling de nageboorte (moederkoek) af te staan voor de navelstrengbloedbank, als gebaar van solidariteit.

...