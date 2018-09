Je bent bijna 50. Je weet dat de menopauze eraan komt en vrolijk word je er niet van, ook al is het een normale fase in het leven van elke vrouw. Marie-Françoise Dispa, een wetenschapsjournaliste die jarenlang voor Bodytalk schreef, verzet zich tegen de wijze waarop media en artsen de menopauze vaak afschilderen.

'De menopauze is helemaal niet zo rampzalig, maar vrouwen worden er bijna van kinds af op voorbereid het ergste te verwachten.' Marie-Françoise Dispa, auteur

'Op persconferenties hoor ik vooral mannen vertellen hoe vreselijk die overgang zal zijn en wat we horen te doen om het leed te verzachten. Alsof we op ons 50e plots door een gruwelijke ziekte worden getroffen. De menopauze is helemaal niet zo rampzalig, maar vrouwen worden er bijna van kinds af op voorbereid het ergste te verwachten', stelt de journaliste. Sommige websites gaan volgens haar helemaal over de schreef.

Natuurlijk kan de menopauze problemen met zich meebrengen. 'Bij ongeveer 1 op de 3 vrouwen zijn de symptomen erg storend en vergallen ze het dagelijkse leven. Zulke klachten moeten aangepakt worden. Een behandeling met hormonen kan de symptomen verlichten. Maar sommige artsen stellen de behandeling al voor nog voor een vrouw ergens last van heeft. Er zijn ook vrouwen die er zelf mee willen starten om tekenen van veroudering te vermijden, zoals een droge huid.'

'Ouder worden kan je ook goed doen'

Het buitensporige gebruik van medicatie tijdens een doodnormale fase in het leven is abnormaal. Dispa kaart dat aan door te informeren. 'Het leven van vrouwen is echt niet om zeep na hun 50e. We moeten ermee stoppen zo te denken, want de menopauze brengt ook voordelen mee. Zoals het verdwijnen van de maandstonden, om er maar 1 te noemen. De eeuwige jeugd aanbidden voedt alleen de angst en de weigering om ouder te worden. Ouder worden kan je ook goed doen.'

De auteur geeft talrijke tips om mogelijke negatieve effecten van de menopauze te temperen. Bijvoorbeeld dat lichamelijke beweging opvliegers verzacht en stemmingswisselingen, spierverlies en zelfs osteoporose tegengaat.