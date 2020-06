De coronapandemie is verre van voorbij. Integendeel, de pandemie versnelt alleen maar, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hier en daar duikt ook de lockdown weer op.

Het is dinsdag precies zes maanden geleden dat de WHO uit China de eerste rapporten ontving over een groep gevallen van longontstekingen met een onbekende oorzaak.

'Zes maanden geleden had niemand van ons zich kunnen voorstellen hoe dit nieuwe virus onze wereld en ons leven op zijn kop zou zetten', zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persbriefing.

'We willen allemaal dat dit achter de rug is, wij willen weer verder gaan met ons leven, maar de harde realiteit is: dit is verre van voorbij. Als we geen internationale solidariteit tonen, dan moet het ergste nog komen', aldus de topman van de VN-organisatie.

Met het stijgende aantal bevestigde gevallen in tal van landen, lijkt het er dus op dat het aanvanelijke optimisme over het succesvol bestrijden van het virus enigszins voorbarig is geweest. Het werkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk zelfs nog veel hoger omdat niet iedereen getest wordt en er ook heel veel asymptomatische gevallen zijn.

Versoepelingen worden daarom teruggeschroefd en drastische lockdownmaatregelen, die de economie wereldwijd zoveel schade hebben toegberacht, worden zelfs her en der weer ingevoerd.

Vooral plaatsen die te snel hebben aangedrongen op een heropening van de samenleving betalen nu de prijs, zoals de Amerikaanse staten Texas, Florida en Californië. Tot een nieuwe lockdown is het in deze staten nog niet gekomen, behalve dat cafés er gesloten moeten blijven. De consumptie van alcohol zorgt er immers voor dat de maatregelen minder rigoreus worden opgevolgd. In bars wordt bovendien luider geroepen wat de verspreiding van het virus in de hand kan werken. In Miami (Florida) zijn sinds zaterdag ook de stranden weer verboden terrein.

Op andere plaatsen is het wel opnieuw tot een lockdown gekomen:

Leicester, Verenigd Koninkrijk

De Engelse stad Leicester met zijn ruim 350.000 inwoners telde de afgelopen week ongeveer 10 procent van alle besmettingen in Groot-Brittannië en is opnieuw in lockdown gegaan. Scholen moeten weer dicht, net als de winkels die niet per se nodig zijn voor de dagelijkse boodschappen. Verder wordt het dringend afgeraden van en naar de stad te reizen, behalve bij een noodzakelijke reden. De lockdown geldt voor de komende twee weken.

Gütersloh, Duitsland

Het district Gütersloh in de aan België grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen moest een week geleden samen met district Warendorf in lockdown. Aanleiding was dat bij minstens 1.500 van de 6.000 medewerkers van slachterij Tönnies het virus was vastgesteld. De lockdown in Gütersloh werd maandag uit voorzorg met een week verlengd. Scholen, crèches, fitnesszalen, bioscopen en cafés in de districten zijn gesloten en talrijke culturele evenementen zijn afgelast.

Lissabon, Portugal

Negentien stadsdelen van Lissabon zijn vanaf 1 juli gedurende twee weken in lockdown, omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in de stad weer toeneemt. De bewoners mogen enkel hun woning verlaten om te gaan werken of om naar de winkel of de dokter te gaan. Het centrum van Lissabon valt niet onder de maatregel,

Anxin, China

In de regio Anxin in de provincie Hebei nabij de hoofdstad Peking is een lockdown ingesteld voor ongeveer 400.000 mensen. Alleen essentiële werknemers mogen hun huis verlaten, terwijl één lid van een huishouden één keer per dag naar buiten mag om boodschappen te doen. Anxin ligt ongeveer 150 kilometer ten zuiden van Peking. Volgens Chinese media zijn er achttien coronagevallen vastgesteld in de provincie sinds het begin van de recente besmettingsgolf van twee weken geleden in hoofdstad Peking.

Melbourne, Australië

In Melbourne, de tweede grootste stad van Australië, zijn tien buitenwijken in lockdown moeten gaan. De bewoners van de getroffen wijken mogen hun woning alleen verlaten om zich te laten verzorgen, om te sporten, om aankopen te doen of om naar school of het werk te gaan. De onlangs heropende schoonheidssalons, gymzalen, bibliotheken en zwembaden moeten weer dicht.

Het is dinsdag precies zes maanden geleden dat de WHO uit China de eerste rapporten ontving over een groep gevallen van longontstekingen met een onbekende oorzaak. 'Zes maanden geleden had niemand van ons zich kunnen voorstellen hoe dit nieuwe virus onze wereld en ons leven op zijn kop zou zetten', zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persbriefing.'We willen allemaal dat dit achter de rug is, wij willen weer verder gaan met ons leven, maar de harde realiteit is: dit is verre van voorbij. Als we geen internationale solidariteit tonen, dan moet het ergste nog komen', aldus de topman van de VN-organisatie. Met het stijgende aantal bevestigde gevallen in tal van landen, lijkt het er dus op dat het aanvanelijke optimisme over het succesvol bestrijden van het virus enigszins voorbarig is geweest. Het werkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk zelfs nog veel hoger omdat niet iedereen getest wordt en er ook heel veel asymptomatische gevallen zijn. Versoepelingen worden daarom teruggeschroefd en drastische lockdownmaatregelen, die de economie wereldwijd zoveel schade hebben toegberacht, worden zelfs her en der weer ingevoerd. Vooral plaatsen die te snel hebben aangedrongen op een heropening van de samenleving betalen nu de prijs, zoals de Amerikaanse staten Texas, Florida en Californië. Tot een nieuwe lockdown is het in deze staten nog niet gekomen, behalve dat cafés er gesloten moeten blijven. De consumptie van alcohol zorgt er immers voor dat de maatregelen minder rigoreus worden opgevolgd. In bars wordt bovendien luider geroepen wat de verspreiding van het virus in de hand kan werken. In Miami (Florida) zijn sinds zaterdag ook de stranden weer verboden terrein.Op andere plaatsen is het wel opnieuw tot een lockdown gekomen:De Engelse stad Leicester met zijn ruim 350.000 inwoners telde de afgelopen week ongeveer 10 procent van alle besmettingen in Groot-Brittannië en is opnieuw in lockdown gegaan. Scholen moeten weer dicht, net als de winkels die niet per se nodig zijn voor de dagelijkse boodschappen. Verder wordt het dringend afgeraden van en naar de stad te reizen, behalve bij een noodzakelijke reden. De lockdown geldt voor de komende twee weken. Het district Gütersloh in de aan België grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen moest een week geleden samen met district Warendorf in lockdown. Aanleiding was dat bij minstens 1.500 van de 6.000 medewerkers van slachterij Tönnies het virus was vastgesteld. De lockdown in Gütersloh werd maandag uit voorzorg met een week verlengd. Scholen, crèches, fitnesszalen, bioscopen en cafés in de districten zijn gesloten en talrijke culturele evenementen zijn afgelast.Negentien stadsdelen van Lissabon zijn vanaf 1 juli gedurende twee weken in lockdown, omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in de stad weer toeneemt. De bewoners mogen enkel hun woning verlaten om te gaan werken of om naar de winkel of de dokter te gaan. Het centrum van Lissabon valt niet onder de maatregel, In de regio Anxin in de provincie Hebei nabij de hoofdstad Peking is een lockdown ingesteld voor ongeveer 400.000 mensen. Alleen essentiële werknemers mogen hun huis verlaten, terwijl één lid van een huishouden één keer per dag naar buiten mag om boodschappen te doen. Anxin ligt ongeveer 150 kilometer ten zuiden van Peking. Volgens Chinese media zijn er achttien coronagevallen vastgesteld in de provincie sinds het begin van de recente besmettingsgolf van twee weken geleden in hoofdstad Peking. In Melbourne, de tweede grootste stad van Australië, zijn tien buitenwijken in lockdown moeten gaan. De bewoners van de getroffen wijken mogen hun woning alleen verlaten om zich te laten verzorgen, om te sporten, om aankopen te doen of om naar school of het werk te gaan. De onlangs heropende schoonheidssalons, gymzalen, bibliotheken en zwembaden moeten weer dicht.