Als meisjes en jonge vrouwen niet meer aan sport willen doen, dan heeft dat vaak met hun borsten te maken: ze doen pijn of veroorzaken schaamte. Een degelijke sportbeha kan veel leed voorkomen.

Meisjes zijn doorgaans wat minder wildebras dan jongens, maar tot aan hun puberteit doen ze vaak flink mee. Zodra ze borsten krijgen, houden meisjes massaal op met sporten. De uitval is veel groter dan bij jongens. Uit een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bleek dat ongeveer de helft van meer dan 2.000 meisjes tussen 11 en 17 jaar schoolsport vermeed vanwege schaamte over hun borsten of ongemak en pijn bij de activiteiten. De omvang van hun boezem speelde een rol, want meisjes met een D-cup of meer namen aanzienlijk minder deel aan schoolsport dan meisjes met een kleinere cup. Meer dan driekwart voelde zich onzeker, sommigen vreesden zelfs dat hun borsten te groot waren om te (mogen) sporten. Ze wisten nauwelijks welke beha voor hen geschikt was, waarop ze moeten letten bij aankoop en hoe ze pijn tijdens het sporten konden vermijden. Minder dan 10% droeg altijd een sportbeha tijdens het sporten, en zelfs die meisjes wisten vaak niet of het de juiste maat was. Bijna allemaal wilden ze er meer over weten. Vooral 14-jarige meisjes keken fel uit naar meer informatie. Of de situatie vergelijkbaar is in ons land, is niet duidelijk. Er bestaat wereldwijd ook zo goed als geen degelijk onderzoek over het thema. Terwijl bij topsporters tot in de kleinste details uitgevlooid wordt hoe ze hun prestaties kunnen aanscherpen, vind je over dit aspect zo goed als niets. Volgens de Australische Julie Steele, een pionier in dit domein, vindt nochtans 1 op de 5 topsportvrouwen dat hun borsten hun prestaties schaden, loopt 1 op de 3 letsels op, maar spreekt minder dan 10% erover met hun trainer of medische staf. Opvallende cijfergegevens komen uit marathons, waar vrouwen bijna een derde van het deelnemersveld uitmaken. In de Londense marathon van 2012 liepen de looptijden per cupmaat met 5 tot 8 minuten op. Vrouwen met een grote cupmaat zijn vaak forser gebouwd, maar het gewicht alleen kon dat verschil niet verklaren. De vrouwen met de kleinste borsten deden gemiddeld 4:41 uur over de marathon, tegenover 6 uur voor vrouwen met de grootste maten. 1 op de 3 vrouwen meldde ook last te hebben van pijnlijke borsten. Veel te weinig vrouwen dragen tijdens het sporten een aangepaste beha. Een goede sportbeha is nochtans absoluut aan te raden. Hij verlicht de pijn en de hinder met ongeveer 85% en beperkt de bewegingen van de borsten met ruim 60%. Compressiebeha's die de borsten tegen het lichaam drukken, doen dat beter dan beha's met ingewerkte cups en lijken ook meer comfort te bieden. Een geschikte beha vinden is niet makkelijk. Er is nauwelijks systematisch onderzoek naar de optimale ondersteuning. Het is ook niet eenvoudig. Borsten komen in allerhande vormen en maten voor, en variëren in stevigheid. Sommige zijn erg gevoelig, andere veel minder. Ook de afstand ertussen verschilt. Bovendien zijn er geen internationaal aanvaarde standaardmaten voor behafabrikanten, artsen en onderzoekers. Veel passen en testen, onder andere door in de winkel rond te springen, is de enige manier om met enige zekerheid te achterhalen of een beha je goed zit. Vrouwen met grote borsten kiezen het best voor brede schouderbanden van minstens 4,5 centimeter voor meer draagcomfort. Als de banden zelfs dan nog te veel op de schouders drukken, kunnen extra pads verlichting bieden. Gelpads helpen tegen het wegschuiven. Verticale schouderbanden lijken voor vrouwen met grote borsten ook comfortabeler dan op de rug gekruiste, terwijl die laatste geen voordeel bieden voor de beweging aan de andere kant van het lichaam. Bovendien drukken gekruiste banden hoger op de schouderspieren, wat minder aangenaam aanvoelt. Moeders doen er goed aan hun dochter bij te staan als die wil sporten. Vraag of ze pijn aan de borsten heeft bij het bewegen. Spreek met haar over de aankoop van een sportbeha, en neem haar mee naar een winkel waar iemand met ervaring en inzicht degelijke informatie kan geven.