Ben jij op de hoogte van je risico op een hart- en vaatziekte? Minder dan de helft van de Belgen is dat niet. Een vroegtijdige opsporing en correctie van de risicofactoren kan heel wat ellende voorkomen.

Ben je zaterdag 6 november op de Grote Markt in Leuven, dan is de kans groot dat je door een student Geneeskunde wordt gevraagd naar de gezondheidstoestand van je hart. De Leuvense tak van de Belgian Medical Students' Association (BeMSA) organiseert dan opnieuw haar jaarlijkse bewustzijnscampagne Heart For Life, een sensibiliseringsactie rond hart- en vaatziekten, waarbij studenten zich engageren om gratis het cardiovasculair risico van 40-plussers te berekenen. In België overlijden dagelijks bijna negentig mensen aan hart- en vaataandoeningen, dat is meer dan 30.000 per jaar. Ook in de rest van de westerse wereld is de groep van ziektes de hoofdoorzaak van sterfte. Nochtans is het merendeel van cardiovasculaire ziektes te voorkomen als we enkele aspecten in onze dagelijkse levensstijl zouden veranderen.Hart- en vaatziekten zijn een belangrijk, maar onzichtbaar probleem, bevestigen Louise Veldeman en Diet Caerts van de Leuvense BeMSA. 'Tijdens Heart For Life analyseren we aan de hand van verschillende factoren of een persoon al dan niet een hoog risico loopt om later een hartaandoening te ontwikkelen. We controleren de bloedsuikerspiegel, de bloeddruk, de cholesterol en het gewicht. Belangrijk voor ons is dat we de mensen niet zomaar naar huis sturen met hun risicobepaling, maar bij een eventuele slechte score doorverwijzen naar een cardioloog, klinisch diëtist, inspanningsfysioloog, psycholoog-psychotherapeut en een cardiochirurg. die tijdens het evenement ook ter plaatse zijn en advies geven.'Bedoeling van de studenten is om op een heel laagdrempelige manier te wijzen op de cardiovasculaire risico's, want daar zijn mensen zich vaak niet van bewust. 'Op die manier willen we de mensen aansporen om meer te gaan bewegen, gezondere voeding te kiezen, stoppen met roken en hun bewust te maken van de gevolgen van bijvoorbeeld suikerziekte of een te hoge cholesterol. Door de risicofactoren in te perken, verlaag je je kans op een hart- en vaatziekte met 80 procent. Dat is niet min.'Volgens Veldeman en Caerts is het belangrijk dat hart- en vaatziekten al op jonge leeftijd worden aangekaart. 'Het probleem met hart- en vaatziekten is dat je je op dit moment niet ziek voelt, maar de aandoening wel reeds in het lichaam aan het sluimeren is door bijvoorbeeld aderverkalking. Stel dat je cholesterol al enkele jaren ietsje te hoog is, kan dat op langere termijn voor grote problemen zorgen. Op een bepaald moment komen je aderen vast te zitten met een mogelijk hartinfarct als gevolg. Of er kan een verkalking loskomen waardoor je ineens een beroerte kunt krijgen met alle gevolgen van dien. Hoe vroeger je zaken als een hoge cholesterol of ongezonde voeding kunt aanpakken, des te beter. Veel mensen denken dat ze een gezonde levensstijl aanhouden, maar lopen toch een groot risico op een hart- en vaatziekte, vooral in welvarende, westerse landen.''We hopen zaterdag een mix van mensen te ontvangen die reeds bewust gezond leven, maar ook mensen die minder op de hoogte zijn zodat ook zij een gezondere versie van zichzelf kunnen worden. Voor ons is dit de ideale opportuniteit om de skills van een toekomstig arts te oefenen.'Wanneer: zaterdag 6 november van 10-16uWaar: Mgr Sencie Instituut Erasmusplein 2, LeuvenOpen deuren: inschrijven niet nodigMeer info: Uw hart, uw levenspartner van het Fonds voor Hartchirurgie