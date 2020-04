Een nieuwe, zeer zeldzame ziekte, die gelijkenissen vertoont met de ziekte van Kawasaki, duikt op in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Of er een link is met het nieuwe coronavirus is niet duidelijk.

Aanvankelijk werd aangenomen dat kinderen maar weinig getroffen worden door covid-19, maar het nieuwe coronavirus zou nog maar eens voor onaangename verrassingen kunnen zorgen. Zowat vijftien kinderen in Frankrijk kampen met ontstekingen rond het hart die mogelijk veroorzaakt worden door SARS-CoV-2. Afgelopen weekend meldden ook de Britse autoriteiten een 12-tal gevallen van kinderen die symptomen vertonen van de ziekte van Kawasaki (een vorm van hartontsteking). In het Verenigd Koninkrijk zouden kinderen zelfs zijn overleden aan de gevolgen ervan.De ziekte werd ook in België, Italië, Spanje en Zwitserland vastgesteld.Wat is de ziekte van Kawasaki?De ziekte van Kawasaki of het mucocutaan lymfekliersyndroom (MCLS) is een zeer zeldzame aandoening dat jonge kinderen (vooral tussen 2 en 5 jaar) treft en waarvan de oorzaak onbekend is. Vermoed wordt dat een infectie met een virus of bacterie aan de basis ligt en dat een overactief immuunsysteem in combinatie met een genetische gevoeligheid tot de ontsteking leidt. Door de ontsteking krijgen de kinderen onder meer ernstige buikklachten, koorts, rode uitslag en ontstoken bloedvaten. Ook braken en misselijkheid behoren tot de symptomen.De behandeling bestaat uit het intraveneus toedienen van immunoglobuline en aspirine. De ziekte kan bij 20 procent van de patiënten die geen behandeling krijgen, leiden tot een aantasting van de kransslagaders rond het hart. Die kunnen zodanig uitzetten dat er zich bloedklonters kunnen vormen. Zo'n bloedklonter kan tot een hartinfarct leiden. De ziekte van Kawasaki is niet besmettelijk.Wat is de link met deze nieuwe aandoening en het nieuwe coronavirus?De hartontsteking zou mogelijk veroorzaakt zijn door het coronavirus, maar volgens viroloog Steven Van Gucht is dat helemaal niet zeker. Sommige van de kinderen in Frankrijk en Groot-Brittannië bleken drager te zijn van het nieuwe coronavirus, anderen dan weer niet. Aangezien de ziekte van Kawasaki vermoedelijk wordt veroorzaakt door een virus, is het niet ondenkbaar dat SARS-CoV-2 iets gelijkaardigs doet. Zoals we al weten, is alles aan dit virus nieuw. Hoe is de situatie in België?In België zijn de afgelopen dagen enkele gevallen vastgesteld van de Kawasaki-ziekte bij jonge kinderen. Pediaters in België zijn op de hoogte en kijken uit naar mogelijke gevallen.Hoe zwaar worden kinderen getroffen door covid-19?Kinderen worden grotendeels gespaard van covid-19. Meer dan 90 procent ervaart geen of milde verkoudheidssymptomen. Zelfs de kinderen die een onderliggende aandoening hebben of een kankertherapie volgen, zouden weinig last ondervinden. Slechts 6 procent van de kinderen ontwikkelt ernstige longklachten, in vergelijking met 20 procent van de volwassenen. Eenzelfde patroon zag men tijdens de uitbraken van SARS en MERS. In 2003 stierf bij de SARS-uitbraak geen enkel kind en werden slechts 135 besmette kinderen geïdentificeerd.Toch kunnen sommige kinderen in zeldzame gevallen zwaar ziek worden, zo blijkt uit een Chinese studie. Vooral de kinderen jonger dan 5 jaar worden getroffen. Dat komt mogelijk omdat hun luchtwegensysteem en andere lichaamsfuncties nog in volle ontwikkeling zijn.Waarom blijven kinderen grotendeels gespaard van covid-19?Een mogelijke verklaring is dat de receptoren op de lichaamscellen, die het virus gebruikt om binnen te komen, bij kinderen minder ontwikkeld zijn diep in de longen. Een andere mogelijke reden is dat kinderen doorgaans gezondere luchtwegen hebben omdat ze in hun leven nog niet zo veel zijn blootgesteld aan sigarettenrook en luchtvervuiling dan volwassenen.Daarnaast verzwakt het aangeboren immuunsysteem van het lichaam met de jaren, vooral vanaf de middelbare leeftijd. Het aangeboren immuunsysteem is de eerste verdedigingslijn tegen pathogenen en reageert onmiddellijk op vreemde indringers, terwijl het aangepaste immuunsysteem specifieke pathogenen eerst moet leren herkennen en er dus langer over doet om de strijd aan te vatten. Kinderen bestrijden het nieuwe coronavirus dus mogelijk beter met hun aangeboren immuniteit.