De coronacrisis heeft impact op het gewicht van heel wat mensen, blijkt uit de resultaten van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Ruim één op vijf (22 procent) van de respondenten gaven aan dat ze het afgelopen jaar meer dan twee kilo zijn bijgekomen.

Dinsdag namen bijna 20.000 mensen deel aan de Grote Coronastudie, de tweewekelijkse bevraging van de UAntwerpen samen met de UHasselt, KU Leuven en ULB. De 28ste editie polste onder meer naar gewichtsveranderingen tijdens de coronacrisis.

Eén respondent op drie geeft aan dat zijn of haar gewicht het afgelopen jaar met meer dan twee kilo veranderd is. Zo'n 15 procent zegt dat ze vermagerden, 22 procent meldt extra coronakilo's mee te sleuren. Opvallend daarbij is dat de mensen die vermagerden, aangeven dat hun gewichtsverlies weinig of niets met corona te maken heeft. Bij de respondenten die verdikten wijt zowat driekwart dat veel of helemaal aan de epidemie.

Deelnemers die het financieel moeilijker hebben, zagen hun gewicht het meest veranderen. Mensen die een jaar geleden obesitas hadden, zijn het vaakst van gewicht veranderd: 20,6 procent van hen is het afgelopen jaar meer dan 5 kilo afgevallen, terwijl 10,9 procent van deze deelnemers 5 kilo of meer is bijgekomen.

Daarnaast vroegen de onderzoekers aan mensen die uit het buitenland terugkeerden of ze zich aan de verplichte quarantaine hielden. Meer dan drie kwart (78 procent) van de terugkeerders deed dat naar eigen zeggen. Nog eens 20 procent hield zich aan de quarantaine op één uitzondering na, 2 procent hield zich er totaal niet aan.

Dinsdag namen bijna 20.000 mensen deel aan de Grote Coronastudie, de tweewekelijkse bevraging van de UAntwerpen samen met de UHasselt, KU Leuven en ULB. De 28ste editie polste onder meer naar gewichtsveranderingen tijdens de coronacrisis. Eén respondent op drie geeft aan dat zijn of haar gewicht het afgelopen jaar met meer dan twee kilo veranderd is. Zo'n 15 procent zegt dat ze vermagerden, 22 procent meldt extra coronakilo's mee te sleuren. Opvallend daarbij is dat de mensen die vermagerden, aangeven dat hun gewichtsverlies weinig of niets met corona te maken heeft. Bij de respondenten die verdikten wijt zowat driekwart dat veel of helemaal aan de epidemie. Deelnemers die het financieel moeilijker hebben, zagen hun gewicht het meest veranderen. Mensen die een jaar geleden obesitas hadden, zijn het vaakst van gewicht veranderd: 20,6 procent van hen is het afgelopen jaar meer dan 5 kilo afgevallen, terwijl 10,9 procent van deze deelnemers 5 kilo of meer is bijgekomen. Daarnaast vroegen de onderzoekers aan mensen die uit het buitenland terugkeerden of ze zich aan de verplichte quarantaine hielden. Meer dan drie kwart (78 procent) van de terugkeerders deed dat naar eigen zeggen. Nog eens 20 procent hield zich aan de quarantaine op één uitzondering na, 2 procent hield zich er totaal niet aan.