Gordijnen tussen bedden in ziekenhuizen wemelen van resistente bacteriën

De gordijnen tussen de bedden in ziekenhuizen zitten vaak vol resistente bacteriën en die kunnen de patiënten vervolgens besmetten, zo stelt een onderzoek in de VS.

Er werden 1.500 stalen genomen van dergelijke gordijnen in ziekenhuizen in de staat Michigan. Resistente bacteriën werden aangetroffen in 22 pct van de gordijnen, in een op de vijf dus. De resultaten worden zaterdag voorgesteld op een congres van microbiologen in Amsterdam. Volgens het onderzoek zijn de bacteriën wellicht overgegaan van de patiënt op het gordijn, maar het kan ook andersom, stelt een van de onderzoekers, Lona Mody van de universiteit van Michigan. Vervolgonderzoeken zijn nodig om aan te tonen dat de gordijnen de bron van de besmettingen zijn. 'Elk ziekenhuis gaat er anders mee om, maar het gebeurt vaker dat de gordijnen een half jaar blijven hangen, of tot ze er vies en vuil uitzien', zegt de onderzoekster. 'De ziekteverwekkers kunnen dan makkelijk overleven op de gordijnen en van daar overgaan op andere oppervlakken.'