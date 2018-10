Factcheck: 'Veel zitten verhoogt ook bij fitte mensen diabeteskans'

'Ook mensen die regelmatig sporten en als fit beschouwd worden, zouden door veel te zitten een vergroot risico op diabetes type 2 lopen', lazen we onlangs op de grootste Nederlandse nieuwssite nu.nl. Dat zou blijken uit een recent gepubliceerd onderzoek in het vakblad Diabetologia, bij 40- tot -75-jarigen uit Maastricht met en zonder diabetes. 'We denken al gauw dat sporten ziektes als diabetes voorkomt', zegt op nu.nl Jeroen van der Velde (Maastricht University), hoofdauteur van de studie. 'Maar veel zitten - bijvoorbeeld op de bank voor de tv, of in de auto, of op het werk uren achter de pc - blijkt wel degelijk een risicofactor te zijn, ook al ben je voor de rest fit.' Boven het stuk staat een citaatkop: 'Onderzoekers: "Veel zitten verhoogt ook bij fit...