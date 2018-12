Factcheck: 'Dure wijn bezorgt je meer hoofdpijn'

Hoe ouder je wordt, hoe zwaarder de katers, lazen we onlangs in Metro. 'Die probeer je te verhelpen door duurdere flessen wijn in te slaan. Goedkope wijn bezorgt je immers de zwaarste hoofdpijn, denk je. Niets blijkt minder waar. De hoofdpijn wordt veroorzaakt door histamine, een stof die ontstaat door het rijpingsproces. Hoe ouder de wijn, hoe langer hij gerijpt heeft en hoe meer histamine er dus vrijkomt. Oudere wijn is een pak duurder dan jonge wijn, dus zorgt de duurdere variant voor meer hoofdpijn.'

