Euthanasie bij psychische aandoeningen is controversieel. De meningen van psychiaters zijn niet alleen erg verdeeld, ook hun kennis van de euthanasiewetgeving laat soms te wensen over. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Frank Schweitser. 'Wat heb je er als patiënt aan dat iemand je zegt: ooit zul je misschien wel beter worden?'

Frank Schweitser werkt als moraalfilosoof en hoofdverpleegkundige. Hij is ook verbonden aan het Uitklaring Levenseindevragenteam (ULteam) in Wemmel, dat advies en ondersteuning biedt bij complexe vragen rond het levenseinde. Schweitser werkte jarenlang met psychiatrische patiënten. Daarbij werd hij geregeld geconfronteerd met vragen en discussie rond de wilsbekwaamheid van patiënten. Hoe bepalen psychiaters en neurologen of hun patiënt wilsbekwaam is om euthanasie te vragen en te krijgen? Die vraag onderzocht hij voor zijn doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij nam daarvoor ruim twintig diepte-interviews af.

...