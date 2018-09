Europese mannen weten 'alarmerend' weinig over prostaatkanker

Mannen hebben een slechte kennis van belangrijke urologische problemen en nemen vroege symptomen van mogelijk levensbedreigende urologische aandoeningen zoals prostaatkanker niet ernstig.

Dat zegt de Europese Vereniging voor Urologie (EAU), die een enquête deed bij 2500 mensen in 5 landen (Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië). De EAU noemt het kennisniveau bij mannen 'alarmerend' laag. Vrouwen blijken een betere kennis te hebben over deze mannelijke gezondheidsproblemen.

Preventie en vroege diagnose zijn cruciaal om levens te redden en de stijgende kosten te beheersen. Europese Vereniging voor Urologie

Vergijzing

Het lage bewustzijn is problematisch 'omdat urologische problemen zullen toenemen als gevolg van de vergrijzing van de Europese bevolking', zegt de EAU. 'Preventie en vroege diagnose zijn cruciaal om levens te redden en de stijgende kosten te beheersen.'

In Europa krijgen elk jaar bijna 450.000 mannen te horen dat ze prostaatkanker hebben, 92.000 mannen overlijden eraan. Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Europa.

Driekwart van de mannen uit de bevraging zegt weinig te weten over de symptomen van prostaatkanker. Minder dan een kwart (22 procent) weet waar de prostaat zich precies bevindt; bij vrouwen weet 28 procent dat. Ruim de helft van de mannen denkt dat ook vrouwen een prostaat hebben.

Erectiestoornissen

Vier op de tien respondenten kon niet aangeven wat een uroloog doet en een op de tien had nog nooit van een uroloog gehoord. Bijna 15 procent dacht dat een uroloog aandoeningen van skelet, zenuwen of bloedsomloop behandelt.

Andere belangrijke urologische problemen zijn erectiestoornissen - de helft van de seksueel actieve mannen van 50 jaar en ouder lijdt daaraan in Europa -, teelbalkanker en urinewegaandoeningen.

Deze week is het de Europese Week van de Urologie.