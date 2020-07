De Europese Commissie vraagt de lidstaten om meer te vaccineren tegen de seizoensgriep. Dat moet extra druk op de zwaar belaste gezondheidszorgstelsels vermijden indien er zich een tweede golf van de coronapandemie zou aandienen.

'Elk jaar weegt de seizoensgriep op de gezondheidssystemen. Gelijktijdige haarden van seizoensgriep en covid-19 zouden een aanzienlijke druk uitoefenen op de gezondheidssystemen', stelt de Commissie woensdag in een mededeling met aanbevelingen die Europa moeten voorbereiden op een tweede golf van besmettingen met het coronavirus.

De Commissie wil dan ook ondersteuning geven aan lidstaten die een versterkte monitoring van de seizoensgriep op poten willen zetten, hun testcapaciteit willen versterken en de toegang tot vaccins willen faciliteren. Ze raadt lidstaten ook aan om de vaccinatiecampagnes te vervroegen en het aantal doelgroepen uit te breiden.

Gezondheidszorg is een nationale bevoegdheid. Bij de eerste golf van besmettingen reageerden de lidstaten in verspreide slagorde en was er nauwelijks sprake van enige coördinatie. Gaandeweg kon de Commissie wel een rol opeisen, onder meer via de gemeenschappelijke aankoop van geneesmiddelen, beschermend materiaal en beademingsapparatuur en de aanleg van een Europese reservecapaciteit.

'We willen geen gebrek aan coördinatie meer zien zoals bij het begin van de pandemie', zo verklaarde vicevoorzitter Margaritis Schinas. De Commissie wil doorgaan met gemeenschappelijke aanbestedingen voor beschermingsmateriaal, geneesmiddelen en medische apparatuur en met de uitbouw van strategische voorraden. Daarnaast wil de Commissie financieel blijven bijdragen aan het vervoer van medisch personeel en patiënten tussen de lidstaten. Ze blijft ook de coördinatie verzorgen voor de inzet van medische teams en apparatuur voor spoedeisende hulp aan landen die via het Europese civiele beschermingsmechanisme om bijstand verzoeken.

Tenslotte hamert de Commissie op het belang van een verhoogde testdekking en contactopsporing in de lidstaten. Ze keurde woensdag alvast een uitvoeringsbesluit goed dat ervoor moet zorgen dat nationale contactopsporings- en waarschuwingsapps over de nationale grenzen heen kunnen functioneren. Momenteel hebben al tien lidstaten zo'n app ingevoerd, elf andere werken eraan.

