Europa maakt zich zorgen over 'alarmerende verspreiding' van ziekte van Lyme

Het Europees Parlement is bezorgd over 'de alarmerende verspreiding' van de ziekte van Lyme. De parlementsleden vragen meer geld voor de diagnose en behandeling van de ziekte.

De ziekte van Lyme (of borreliose) is nog vaak misbegrepen, klagen patiëntenverenigingen aan. De vaakst gehoorde klacht is dat de chronische vorm ervan zelfs niet als dusdanig wordt erkend. Nochtans kunnen patiënten bijzonder ernstige symptomen dragen. Wie geïnfecteerd is geraakt, kan in een eerste fase last hebben van vermoeidheid, hoofdpijn en griepachtige symptomen, maar die kunnen uitmonden in gewrichtsontstekingen, neurologische aandoeningen, hartstoornissen en zelfs psychiatrische en cognitieve problemen.

Stille epidemie

Het parlement is het ermee eens dat er geen grondig inzicht is in het mechanisme waardoor de ziekte van Lyme een chronische ziekte wordt. Behalve meer geld voor onderzoek naar de ziekte, vraagt het dat de Europese Commissie de lidstaten tot meer samenwerking zou aanzetten wat betreft de behandeling.

De Commissie zou ook een Europees actieplan moeten opstellen om de ziekte te bestrijden. Dat plan moet 'in verhouding staan tot de ernst van deze stille epidemie'. Tegelijk moeten er preventiecampagnes komen voor wie een hoog risico loopt om de ziekte van Lyme te krijgen, zoals mensen die buitenshuis werken en dus relatief gemakkelijk in aanraking kunnen komen met teken.