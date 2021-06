Euro 2020: scoren met gezonde voeding of een gemiste kans?

Grote sportevenementen zijn ideaal om meer beweging en een gezonde levensstijl te promoten. Maar waarom combineren marketeers dit dan met promo-acties voor chips, TV-worstjes en gesuikerde frisdrank, in plaats van gezonde alternatieven? Schieten we zo het sportieve doel niet voorbij?

Cristiano Ronaldo gaf alvast een mooie voorzet door opvallend frisdrank opzij te schuiven op z'n eerste persmoment. Die trappen we bij Gezond Leven maar al te graag binnen. "Drink water!", tipte de topvoetballer. Want net zoals bij onze eigenste Rode Duivels, is een gezond eetpatroon vanzelfsprekend belangrijk voor topsporters.

Naast fysieke training krijgen ze dan ook specifieke begeleiding door voedingsdeskundigen. Want met gezonde voeding kan je als profvoetballer - letterlijk - scoren, weten zij uit ervaring.

De Duivels als hefboom

In schril contrast daarmee staan de promoties voor Rode Duivels-snacks waarmee we vandaag om de oren worden geslagen. Loop maar eens met een 'Red Devil Minded'-kind door de supermarkt: het is een ware strijd om ook nog met iets gezonds naar huis te komen. Alle mogelijke marketingstrategieën worden uit de kast gehaald, met onze Duivels in de hoofdrol. Ze vormen een ware hefboom voor de verkoop van jammer genoeg hoofdzakelijk ongezonde producten: chips met flippo's, Red Devil Chips en snoep in het zicht, chocolaatjes verpakt in de kleuren van de Belgische vlag ... En dit alles zoveel mogelijk op ooghoogte van kinderen. Kon je weerstaan aan de verleiding, of aan het gezeur van je kroost? Dan krijg je aan de kassa toch nog iets gratis aangeboden.

Een pittige wedstrijd: meer bewegen en gezonde voeding vs. obesitas

Sportevenementen zijn nochtans de ideale assist om beweging en een gezond leven op de voorgrond te zetten. Maar kan je de bal wel binnenkoppen als je tegelijkertijd volop ongezonde voeding promoot? De afgelopen jaren blijkt uit verschillende studies dat reclame voor ongezonde voeding en dranken een cruciale (en negatieve) rol speelt in de ontwikkeling van obesitas bij kinderen. En de cijfers liegen er niet om: meer jonge kinderen hebben overgewicht of obesitas.

Een rode kaart voor kindermarketing en ongezonde sponsoring?

Momenteel bestaat er in België geen specifieke wetgeving rond ongezonde voedingsreclame gericht naar kinderen en jongeren. De voedingsindustrie reguleert zichzelf, volgens de "Belgian Pledge", gebaseerd op de "European Pledge". Voedingsmiddelen die niet aan bepaalde criteria voldoen, mogen niet geadverteerd worden naar kinderen jonger dan 12 jaar (bv. nooit reclame voor frisdrank naar kinderen onder de 12 jaar). Voedingsbedrijven die zich engageren beloven dus dat ze geen reclame zullen maken bij kinderen voor voedingsmiddelen die de criteria niet halen.

Euro 2020: scoren met gezonde voeding of een gemiste kans?

De vraag luidt dan ook of er geen strenger beleid moet komen rond marketingtechnieken, waaronder cartoonfiguren of rolmodellen zoals voetballers op ongezonde voedselverpakkingen. Of rond de sponsoring van (sport)evenementen in het algemeen, zoals het EK of de Olympische Spelen. Het doel daarvan: obesitas tegengaan - in het bijzonder bij kinderen. Meer over de visie van Gezond Leven rond kindermarketing lees je hier.

Wees solidair met de Duivels!

Mag er dan niet gefeest worden tijdens het EK? Natuurlijk wel! Bij zo'n wedstrijd mogen we al eens genieten van een extraatje. En ook de spelers zelf zondigen na die zware inspanning wel eens tegen de regels van hun sportieve voedingspatroon. Maar het blijft een gemiste kans dat de reclame-industrie haar technieken niet gebruikt om meer gezonde opties te promoten - in lijn met de sportieve voetballers die onze Rode Duivels zijn. Denk maar aan die snoeptomaatjes in de Belgische driekleur, die ook steevast in onze winkelkar belanden. Wil je zelf solidair zijn met de Duivels? Kies dan ook eens voor gezonde opties tijdens de match. Luister naar Ronaldo door (kraan)water te drinken, of laat je inspireren door onze EK-snacks op Zekergezond.be.

Dr. Jolien Plaete is senior stafmedewerker gezonde voeding bij het Vlaams Instituut Gezond Leven.

