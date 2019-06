Wat gebeurt er in onze hersenen tijdens een burn-out? Krijg je erna ooit je oude geheugen terug? Christiaan Vinkers, psychiater en wetenschapper aan het Amsterdam UMC, en Niki Korteweg, wetenschapsjournalist, neurobioloog en auteur van het boek 'Een beter brein', staan Knack te woord.

Wat is een burn-out eigenlijk? De symptomen en tips om je ertegen te wapenen worden vaak besproken in de media, maar over het verloop van de ziekte is weinig bekend. Een eenduidige verklaring is ook niet eenvoudig te vinden, maar dat een burn-out zowel voor psychische als fysieke klachten zorgt en ontstaat door stress is duidelijk.

...