Elke fietser draagt bij tot een betere luchtkwaliteit (Samen redden ze duizenden levens)

Luchtvervuiling door het wegverkeer beheerst het nieuws, maar over de positieve effecten van een omschakeling naar actieve verplaatsingen blijft het stil. Te stil, want dat effect is groot. Wie wandelen of fietsen verkiest boven de auto met zijn verbrandingsmotor helpt levens redden. Duizenden levens, en dat hoor je veel te weinig.