De jaarlijkse internetchallenge 'No Nut November' kent een groeiende populariteit op de sociale media. Maar, in hemelsnaam, waarom?

Tijdens No Nut November zetten mannelijke deelnemers zichzelf een maand lang vrijwillig op droog zaad. De idee is dat mannen door van hun jonge heer af te blijven meer tijd overhouden voor andere zaken. Sommige adepten geloven zelfs dat seksuele onthouding tot een betere concentratie, meer mentale energie en een sterkere wilskracht leidt. Het fenomeen ontstond in 2011 toen een groep mensen op het Amerikaanse internetforum Reddit van hun pornoverslaving wilden afraken.

Kan een maand lang niet masturberen een seksverslaving genezen?

Piet Hoebeke(Uroloog, UZ Gent): 'Onthouding is hoegenaamd geen behandeling voor iemand die pornoverslaafd is. Het kan mogelijk wel een deel van de oplossing zijn in een cognitief-gedragstherapeutische aanpak waarbij het pornokijkgedrag en de masturbatie worden teruggeschroefd.'

Masturberen is een zeer zinvolle bezigheid.

Heeft seksuele onthouding dan misschien fysieke gezondheidsvoordelen?

Hoebeke: 'Integendeel. Af en toe de boel eens lozen is juist heel gezond. Dat is een verschil met andere onthoudingscampagnes zoals Tournée Minérale, die wel een positief effect op het lichaam hebben. Masturberen is een zeer zinvolle bezigheid en heeft geen enkel negatief gezondheidseffect, zolang het geen beslag legt op je dagelijkse activiteiten. Er is zelfs één groot bewezen voordeel van masturbatie: mannen hebben minder kans op prostaatkanker op latere leeftijd wanneer ze tussen hun 20 en 40 jaar gemiddeld een 20-tal keer per maand ejaculeren. En dat is niet het enige pluspunt. Ook de mentale gezondheid vaart er wel bij dankzij de ontlading en de mentale rust die dat met zich meebrengt. Voor mensen met een hoog libido kan dit een uitweg bieden.'

Over masturbatie bestaan nochtans veel misverstanden. Je wordt er blind en onvruchtbaar van, je penis verkleint en je ontwikkelt rugpijnklachten. Wat is hiervan aan?

Hoebeke: 'Allemaal onzin. Vermeende negatieve gevolgen worden vaak uitvergroot. Daar heeft de religie, en dan vooral de Katholieke Kerk, een belangrijke rol in gespeeld. De Kerk heeft seksualiteitsbeleving buiten de voortplanting gedemoniseerd in een bijbelvers waarin Onan zijn zaad verspilt aan de rotsen. Maar ook moraalridders als Thierry Baudet voeren een kruistocht tegen zelfbevrediging. Voor hen past onthouding in het waardenverhaal waarin seks thuishoort in een heteroseksuele relatie. Het laatste wat je mag doen, is je schuldig voelen wanneer je de hand aan jezelf slaat. Masturberen is even normaal als tanden poetsen.'

Wat gebeurt er met de zaadproductie van mannen die nooit masturberen?

Hoebeke: 'Waarschijnlijk zullen zij op de duur nachtelijke polluties hebben, waarbij spontane zaadlozingen plaatsvinden. Zeker bij jonge mannen die niet vaak masturberen, kan dat een paar keer maand voorkomen. Maar precieze cijfers daarover zijn niet bekend.'

Een campagne van de gezondheidsdienst van Queensland in Australië probeerde onlangs het stigma rond soloseks te doorbreken, maar werd op sociale media onthaald op hoongelach. Irriteert u dat?

Hoebeke: 'Die campagne was vooral gericht op vrouwen om hen aan te zetten op zoek te gaan naar hun eigen seksuele gevoeligheden. Seksueel genot is een fundamenteel recht van zowel mannen als vrouwen. In mijn praktijk vraag ik adolescente patiënten altijd naar hun masturbatiegedrag. Ik wil daarmee duidelijk maken dat dit bespreekbaar moet zijn.'

No Nut November krijgt een parodie in de vorm van het onhaalbare 'Destroy Dick December', waarbij deelnemers hun orgasmes dagelijks opbouwen tot uiteindelijk 31 keer op 31 december. Hoeveel keer masturberen per maand is normaal?

Hoebeke: 'Masturberen is geen normatief verhaal. Het moet niet, het mag. Een frequentie van 20 keer per maand is bij jonge mannen perfect normaal. Zelfs dagelijks masturberen valt bij adolescenten nog onder normaal gedrag. Daarnaast is het ook zo dat de seksualiteitsbehoefte tussen partners kan verschillen. In dat geval kan soloseks een oplossing zijn. Zolang het geen verslaving wordt, is er geen probleem. Maar 31 keer per dag? That will destroy your dick.'

Tijdens No Nut November zetten mannelijke deelnemers zichzelf een maand lang vrijwillig op droog zaad. De idee is dat mannen door van hun jonge heer af te blijven meer tijd overhouden voor andere zaken. Sommige adepten geloven zelfs dat seksuele onthouding tot een betere concentratie, meer mentale energie en een sterkere wilskracht leidt. Het fenomeen ontstond in 2011 toen een groep mensen op het Amerikaanse internetforum Reddit van hun pornoverslaving wilden afraken. Kan een maand lang niet masturberen een seksverslaving genezen? Piet Hoebeke(Uroloog, UZ Gent): 'Onthouding is hoegenaamd geen behandeling voor iemand die pornoverslaafd is. Het kan mogelijk wel een deel van de oplossing zijn in een cognitief-gedragstherapeutische aanpak waarbij het pornokijkgedrag en de masturbatie worden teruggeschroefd.'Heeft seksuele onthouding dan misschien fysieke gezondheidsvoordelen? Hoebeke: 'Integendeel. Af en toe de boel eens lozen is juist heel gezond. Dat is een verschil met andere onthoudingscampagnes zoals Tournée Minérale, die wel een positief effect op het lichaam hebben. Masturberen is een zeer zinvolle bezigheid en heeft geen enkel negatief gezondheidseffect, zolang het geen beslag legt op je dagelijkse activiteiten. Er is zelfs één groot bewezen voordeel van masturbatie: mannen hebben minder kans op prostaatkanker op latere leeftijd wanneer ze tussen hun 20 en 40 jaar gemiddeld een 20-tal keer per maand ejaculeren. En dat is niet het enige pluspunt. Ook de mentale gezondheid vaart er wel bij dankzij de ontlading en de mentale rust die dat met zich meebrengt. Voor mensen met een hoog libido kan dit een uitweg bieden.'Over masturbatie bestaan nochtans veel misverstanden. Je wordt er blind en onvruchtbaar van, je penis verkleint en je ontwikkelt rugpijnklachten. Wat is hiervan aan? Hoebeke: 'Allemaal onzin. Vermeende negatieve gevolgen worden vaak uitvergroot. Daar heeft de religie, en dan vooral de Katholieke Kerk, een belangrijke rol in gespeeld. De Kerk heeft seksualiteitsbeleving buiten de voortplanting gedemoniseerd in een bijbelvers waarin Onan zijn zaad verspilt aan de rotsen. Maar ook moraalridders als Thierry Baudet voeren een kruistocht tegen zelfbevrediging. Voor hen past onthouding in het waardenverhaal waarin seks thuishoort in een heteroseksuele relatie. Het laatste wat je mag doen, is je schuldig voelen wanneer je de hand aan jezelf slaat. Masturberen is even normaal als tanden poetsen.'Wat gebeurt er met de zaadproductie van mannen die nooit masturberen? Hoebeke: 'Waarschijnlijk zullen zij op de duur nachtelijke polluties hebben, waarbij spontane zaadlozingen plaatsvinden. Zeker bij jonge mannen die niet vaak masturberen, kan dat een paar keer maand voorkomen. Maar precieze cijfers daarover zijn niet bekend.'Een campagne van de gezondheidsdienst van Queensland in Australië probeerde onlangs het stigma rond soloseks te doorbreken, maar werd op sociale media onthaald op hoongelach. Irriteert u dat? Hoebeke: 'Die campagne was vooral gericht op vrouwen om hen aan te zetten op zoek te gaan naar hun eigen seksuele gevoeligheden. Seksueel genot is een fundamenteel recht van zowel mannen als vrouwen. In mijn praktijk vraag ik adolescente patiënten altijd naar hun masturbatiegedrag. Ik wil daarmee duidelijk maken dat dit bespreekbaar moet zijn.'No Nut November krijgt een parodie in de vorm van het onhaalbare 'Destroy Dick December', waarbij deelnemers hun orgasmes dagelijks opbouwen tot uiteindelijk 31 keer op 31 december. Hoeveel keer masturberen per maand is normaal?Hoebeke: 'Masturberen is geen normatief verhaal. Het moet niet, het mag. Een frequentie van 20 keer per maand is bij jonge mannen perfect normaal. Zelfs dagelijks masturberen valt bij adolescenten nog onder normaal gedrag. Daarnaast is het ook zo dat de seksualiteitsbehoefte tussen partners kan verschillen. In dat geval kan soloseks een oplossing zijn. Zolang het geen verslaving wordt, is er geen probleem. Maar 31 keer per dag? That will destroy your dick.'