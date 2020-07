Watermeloen bevat citrulline, een stof waarvan sommigen beweren dat die vetophopingen kan verminderen.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers in Japan gingen na of citrulline, aanwezig in watermeloen, kan helpen om overgewicht en obesitas te doen afnemen. Citrulline is een aminozuur. Aminozuren zijn kleine scheikundige bouwstenen van eiwitten. De volgorde van de aminozuren in eiwitten bepaalt de eigenschappen van de eiwitten.

De onderzoekers verdeelden muizen en ratten in twee groepen: een interventiegroep die water met citrulline toegediend kreeg, en een controlegroep die gewoon water kreeg.

Na een tweetal maanden werden alle dieren onderzocht. De muizen behandeld met citrulline aten minder en kwamen minder aan dan de muizen in de controlegroep. In de citrullinegroep bedroeg het lichaamsgewicht 16 g, tegenover 20 g in de controlegroep.

Bij de ratten was het effect minder uitgesproken: de eerste week stelden de onderzoekers geen verschil vast tussen beide groepen. De tweede week was het lichaamsgewicht iets lager bij de ratten die citrulline kregen.

De onderzoekers besluiten dat citrulline het hongergevoel in de hersenen onderdrukt, en nuttig kan zijn bij de behandeling van overgewicht en obesitas.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Experimenten bij dieren zijn interessant om hypotheses te testen, maar conclusies trekken voor mensen op basis van zulke studies is gevaarlijk. Bovendien toont deze studie een minder uitgesproken effect aan van citrulline op het lichaamsgewicht van ratten in vergelijking met muizen.

Onderzoek met citrulline bij mensen met obesitas is tot op vandaag zeer beperkt tot onbestaand. De toegediende dosis citrulline bij muizen bedraagt 1 gram per kilogram lichaamsgewicht. Voor een volwassen persoon van 100 kg zou dat neerkomen op een dagdosis van 100 gram citrulline. Een watermeloen weegt gemiddeld 2,5 kg, en een portie van 100 g watermeloen bevat 0,15 g citrulline. Om 100 gram citrulline binnen te krijgen, zou je dus dagelijks 26 watermeloenen moeten eten. Dat is uiteraard niet haalbaar. Watermeloen bevat zeer weinig energie, en past perfect binnen een gezonde en evenwichtige voeding, maar trop is te veel.

Er is nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig alvorens we kunnen besluiten dat citrulline een rol kan spelen in de behandeling van overgewicht en obesitas.

Conclusie Uit experimenten bij muizen blijkt dat citrulline, een aminozuur aanwezig in watermeloen, kan helpen om overgewicht te verminderen. Om dezelfde hoeveelheid citrulline op te nemen als de proefmuizen, zou een mens van 100 kg omgerekend dagelijks minstens 26 watermeloenen moeten verorberen.

