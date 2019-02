Dodelijker dan borstkanker: de stille opmars van pancreaskanker

Het mag dan een van de dodelijkste kankers zijn, het is ook een van de minst bekende. Pancreaskanker is moeilijk op te sporen en te behandelen, en zelfs chirurgisch ingrijpen is niet vanzelfsprekend. 'Pomp niet al het geld in kankers die al veel aandacht krijgen', zegt experte Ilse Rooman.