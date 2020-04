Geestelijke gezondheidsorganisaties vragen aan iedereen die het nodig heeft om de sprong te wagen naar digitale therapie. Psychotherapeute Tania Verhulst ontvangt haar cliënten sinds kort online. Met succes.



Vanwege de coronacrisis moesten heel wat fysieke therapeutische processen tijdelijk stilgelegd worden. Mnister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaf psychiaters en psychologen daarom onlangs de toestemming om telefonische en videoconsultaties te houden. Daarbij raakte ook bekend dat een bezoek aan een klinisch psycholoog voortaan voor iedereen wordt terugbetaald, ok voor jongeren (-18) en ouderen (+65). Ook psychiaters kunnen terugbetaalde teleconsults verrichten.Heel wat therapeuten hebben de afgelopen weken de stap naar het geven van online therapie gezet. Zo ook psychotherapeute Tania Verhulst. Met succes. 'Digitale therapie valt bij velen veel beter mee dan verwacht. Na een kwartiertje voelt haast iedereen zich comfortabel bij deze online werkvorm.'Intussen maakte zo'n tachtig procent van Verhulsts cliënten de overstap naar online therapie. Hoewel het voor beide partijen even wennen was, had ze er vanaf het begin een goed oog op. 'Ik gaf al wel eerder online therapie wanneer cliënten bijvoorbeeld in het buitenland waren of de situatie verplaatsingen niet toeliet. Stuk voor stuk waren dat positieve ervaringen, zowel voor mij als voor mijn cliënten. Maar je hele praktijk verplaatsen naar een digitale ruimte is toch nog net iets anders. Gelukkig was ik goed voorbereid en verliep de overstap erg vlot.'Uiteraard zijn er evenveel ervaringen als mensen, maar tot hiertoe kreeg Verhulst uitsluitend positieve reacties. 'Naast continuïteit, willen mensen vooral hulp die werkt. En dit wérkt. Dat is ook wetenschappelijk bewezen. Natuurlijk is het in het begin wat onwennig. Maar na een kwartiertje zijn de meesten de camera alweer vergeten en verloopt alles eigenlijk bijna zoals het er in mijn praktijk aan zou toegaan.''De mensen die de overstap niet maakten, waren meestal mensen die al langer in behandeling waren. Mensen die het gevoel hadden al sterker te staan en voor even wel hun plan zouden kunnen trekken. Daarnaast is er ook een klein groepje ouderen die het niet zagen zitten en liever het proces even on hold zette.'Online therapie is volgens Verhulst een prima alternatief. Het zorgt er niet alleen voor dat mentale hulp gecontinueerd blijft, maar geeft het gesprek ook een grappige touch in deze tijden. 'Een hond die in het midden van de therapie op schoot springt, iemand die in pyjama voor de webcam komt zitten. Dit zorgt dan voor een soort van ontspannenheid die het proces dan zelfs wat ten goede komt.' Gewaarborgde ondersteuning is voor verschillende groepen van groot belang. 'Enerzijds heb je de opgestarte processen. Het is belangrijk dat we die kunnen verderzetten en dat ik mijn cliënten continuïteit kan garanderen. Maar ook voor mensen die voor het eerst hulp zoeken staat de deur open. De impact die de veranderingen van de voorbije weken veroorzaakten, kan voor sommigen de druppel zijn waardoor het ook voor hen belangrijk is ondersteuning te kunnen vinden.''Wanneer je het gevoel hebt in je dagelijks functioneren te worden belemmerd en de nood hebt je hart te luchten, zoek dan ondersteuning. Een gesprek met een professional die je een kader biedt, kan enorm helpend zijn. Zowel contact zoeken als contact houden is vandaag essentieel.'Het een kan het ander niet vervangen. De kans dat therapeuten fulltime gaan blijven inzetten op online therapie schat Verhulst eerder gering, wat niet uitsluit dat het zijn plaats kan veroveren naast de klassieke live hulpverlening.Van de ene op de andere dag werden we onvoorbereid in een sociaal-psychologisch experiment gedropt. Enerzijds een mentale beproeving, anderzijds een vat vol kansen. 'Vandaag draait het er om onze ervaringen aan te wenden om uitdagingen in de toekomst draagbaarder te maken. Wanneer je iets ergs meemaakt, kan je daaruit leren waardoor je er sterker uit komt. In de psychotherapie heet dat posttraumatische groei.'Volgens Verhulst zal dat bijna spontaan gebeuren, al moeten we ervoor oppassen dat we ons niet door het moordend tempo van de economie laten meesleuren. 'Natuurlijk is het enorm belangrijk om onze maatschappij weer op gang te trekken, maar ik hoop dat er daarin ook genoeg mensen zijn die deze ervaring weten wakker te houden en ermee aan de slag gaan.'