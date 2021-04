Heel wat Belgen vragen zich af wanneer ze hun vaccin zullen krijgen. Een nieuwe berekeningstool van Omni Calculator biedt hen mogelijk perspectief.

Wie nood heeft aan perspectief over zijn of haar vaccinatie, kan vanaf nu een beroep doen op een gratis online berekeningstool ontwikkeld door de Poolse startup Omni Calculator. Het bedrijf specialiseert zich in het ontwikkelen van calculators waarmee je de meest uiteenlopende dingen kan berekenen: van je handschoenenmaat tot de tijd die je aan e-mails spendeert. En nu dus ook iemands plaats in de wachtrij voor een vaccin.

Accurate gegevens

De Pool Maciej Kowalski is het brein achter de tool die berekent wanneer iemand ongeveer aan de beurt zal komen. Om de datum te bepalen, houdt de calculator rekening met verschillende factoren: enerzijds de leeftijd, gezondheidstoestand en beroep van de persoon in kwestie en anderzijds het vaccinatietempo en leveringssnelheid van het moment. 'We updaten de gegevens en cijfers telkens er iets wijzigt. Op die manier blijft het resultaat steeds zo accuraat mogelijk. Het gaat ook niet om een exacte datum maar eerder een prognose, zegt Fiona Denayer, docente Nederlands aan het Centrum Europy in Warschau. Zij vertaalde de tool naar het Nederlands.

Verschillende varianten

Het project komt overgewaaid vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar de nationale vaccinatiestrategie gunstige omstandigheden creëerde voor de uitrol van de calculator. Denayer: 'In het Verenigd Koninkrijk gebruikten achttien miljoen mensen de tool met succes. Dat succes wekte de interesse van andere landen op. Verschillende landen ontwikkelden eerder al hun eigen versie. De vaccinatiestrategie in ons land laat dat nu ook toe. Sinds maandag is de tool hier dan ook beschikbaar, zowel in het Frans als in het Nederlands.'

Maak hier de berekening.

