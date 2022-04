Onlangs stierf een Vlaamse vrouw van 35 uit Borsbeek in Nederland waar ze een detoxkuur zou gevolgd hebben. Experts waarschuwen: die 'reinigende' producten werken niet.

We ontkomen er niet aan: ons lichaam neemt heel wat stoffen op die niet gezond zijn. Minder gewetensvolle lieden zien in onze angst voor lichamelijke aandoeningen een lucratieve markt. Wim Betz, professor Huisartsgeneeskunde aan de VUB en voorzitter van de kritische vereniging Skepp, noemt hen "de verkopers van de angst". Ze maken handig gebruik van de goedgelovigheid van hun slachtoffers.

Veel mensen hebben last van stress, vermoeidheid, hoofdpijn, een slechte nachtrust en spierpijn. Aangenaam is het niet, maar ze kunnen ermee leven. De geneeskunde heeft niet altijd een goede oplossing voor problemen die met stress en vermoeidheid te maken hebben. Sommige mensen laten zich dan ook overtuigen door praatjesmakers. Betz : 'Kijk naar de nonsens en tegenspraak op hun websites. Het is een mengeling van halve waarheden en hele leugens. Wij hebben inderdaad ongewenste stoffen in ons lichaam. Maar beweren dat je die met een mirakelmiddel kan verwijderen, is bedrog.' Betz ontmaskert de oplichters op een heel eenvoudige manier : hij vraagt hen welk gif ze weghalen en hoe ze dat meten. Op die vraag krijgt hij nooit een degelijk antwoord. Niet verwonderlijk, als je de 'behandelingen' bekijkt die de bedriegers ons willen aan smeren. Ze raden bijvoorbeeld darmspoelingen aan om 'slakken' weg te halen. Wat die slakken zijn, weet niemand. Geen enkele arts heeft ze ooit gezien. Volgens de kwakzalvers blijft er afval in het lichaam hangen, onder meer in de darmen. Die moeten dus schoongemaakt worden, bijvoorbeeld met lavementen waarvoor ze soms enorme hoeveelheden water gebruiken. In Amerika heerst er zelfs een rage van koffielavementen die kanker zouden behandelen. Betz : 'Meestal loopt het goed af, maar niet altijd. Dat niemand zo van kanker is genezen, hoef ik je niet te vertellen.'Wim Betz beschrijft ook de trucs waarmee de oplichters ons misleiden. In Amerika verkopen ze bijvoorbeeld ontslakkingsmiddelen die in de darmen taaie, gelachtige klonters vormen. Die drijf je later uit via de stoelgang. Wie dat ziet, schrikt natuurlijk. Maar de klonters zijn zuiver kunstmatig.België heeft zo zijn eigen oplichters gehad. Sommige artsen lieten capsules maken die in de darmen opzwollen tot klompen. Betz : 'De patiënten hadden na enkele dagen plots harde proppen in de stoelgang. En kijk, het 'bewijs' was geleverd.'Het bedrog gebeurt op alle niveaus. 'Er zijn in ons land artsen, verbonden aan een universiteit, die beweren dat zware metalen in het bloed de oorzaak zijn van het chronischevermoeidheidssyndroom', aldus Betz. 'Ze zouden dat met een speciaal bloedonderzoek, de Melisatest, kunnen aantonen. Hun patiënten krijgen daarna een middel dat de metalen uit het lichaam zou weg halen. Maar Nederlandse artsen hebben aangetoond dat de test en de be handeling nep zijn. Intussen kosten ze de patiënten handenvol geld.'Er zijn ook bedriegers die beweren dat ze met chelatie, een gelijkaardige techniek, de kalk uit de slagaderverkalking weghalen. Wim Betz is er niet gerust op : 'Het helpt niet tegen aderverkalking en er zijn al doden gevallen.'