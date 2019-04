De voedingskloof: 'De eetgewoonten van hippe trendsetters wekken aversie op'

Ann Peuteman Redactrice bij Knack

Sommige Belgen willen steeds gezonder en milieubewuster eten, anderen hebben daar volstrekt geen boodschap aan. 'Als we geen samenleving met twee snelheden willen qua voeding moeten we snel een manier vinden om álle mensen mee te krijgen', zeggen voedingsexperts. 'Ongeacht hun inkomen of opleidingsniveau.'

© GettyImages