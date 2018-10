De Vlaamse dementiezorg krijgt een nieuwe bijbel: 'We staan aan de wereldtop'

Het verschil tussen vroeger en nu in Den Olm in Bonheiden kun je op veel manieren illustreren. Coördinator woon- en kwaliteitszorg Lucienne Swinnen kiest voor een treffende anekdote. 'In een van onze leefgroepen weigerde een man hardnekkig zijn middagmaal', vertelt ze. 'Onze zorgkundigen probeerden alles, maar hij bleef het vertikken om aan tafel te gaan zitten. Vroeger zouden we in zo'n situatie wellicht voor een of andere vorm van fixatie gekozen hebben. Nu pakken we dat anders aan. Door lang te praten met de familie van die man hebben we niet alleen inzicht in zijn gedrag gekregen, maar ook een oplossing gevonden. Bleek dat hij altijd als boer had gewerkt. Zittend lunchen? De boerin bracht hem 's middags zijn boterhammen: hij at ze op terwijl hij over zijn land liep, achter zijn paard aan. En dus hebben we zijn bord aan de kop van de tafel gezet, zonder een stoel erbij. Dat werkte perfect, hij kwam ze oppikken en begon te eten terwijl hij rond de tafel liep.'

