De tijgermug rukt op: overdragers van tropische ziekten komen naar ons land

Biologe Isra Deblauwe van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen was er even niet goed van: deze zomer ving haar team op een industriegebied in de Waaslandhaven in korte tijd 68 Aziatische tijgermuggen. Daar waren 9 larven en 36 eitjes bij. 'Dat wijst erop dat de diertjes zich voortgeplant hebben', zegt ze. 'Nu is het zaak na te gaan of ze ook kunnen overwinteren. We gaan in maart op zoek naar larven. Als we er vinden, hebben we het bewijs dat de tijgermug zich in Vlaanderen kan vestigen. We zullen dan meteen maatregelen ter bestrijding laten nemen.'

