Stap een 'betere' boekhandel binnen en je struikelt haast over de wandelboeken. Drie boekhandelaars geven hun leesadvies.

Weg van het Denken van Alan Watts

Getipt door Ludovic Bekaert (Passa Porta, Brussel)

'Twintig jaar geleden had wandelen nog een bestoft imago, nu wint hiking, zoals het dan wordt genoemd, aan populariteit. Ook in de boekhandel. Praktische wandelgidsen bieden wij niet aan. Wel bladerboeken met prachtige foto's, voor op de salontafel, over mythische trektochten en zo meer. Aan de andere kant heb je de filosofisch getinte werken zoals Wandelen: een filosofische gids van Frédéric Gros of Walden van Thoreau, dat we hier nog altijd geregeld verkopen.'

© GF

'Naar mijn aanvoelen, maar dat is erg subjectief, zijn de kopers vooral dertigers die de stad willen ontvluchten en behoefte hebben aan stilte en contemplatie. Wandelen past in die zin perfect in de huidige tendens naar vertraging en verstilling. Een aanrader is Weg van het denken van de Britse filosoof Alan Watts. In zijn werk heeft Watts het vaak over het belang van stilte, meditatie en wandelen, over de noodzaak om ons in de natuur te begeven, omdat we ons als soort te veel van de natuur hebben losgekoppeld.'

A Field Guide to Getting Lost van Rebecca Solnit

Getipt door Iris Stroep (De Groene Waterman, Antwerpen)

'Robert Macfarlane, Sylvain Tesson, Henry David Thoreau, W.G. Sebald, Werner Herzog of Paul Auster: nu ik er over nadenk, passeren er eindeloos veel boeken over wandelen. Sommige schrijvers flaneren in een stad of volgen de loop van een rivier. Anderen zoeken rust bij eeuwenoude bomen.

© GF

Wandelen is traag, en daar snakken we naar in deze gejaagde tijden. Het is eenvoudig en past in onze zoektocht naar schoonheid in het alledaagse. En we willen ons weer verbonden voelen met de natuur. Allemaal dingen die de moderne mens verloren zou hebben. En dan heb je nog waarover Rebecca Solnit het heeft in A Field Guide to Getting Lost: dwalen doet deugd. We doen het te weinig, het onbekende tegemoet. Terwijl dat het begin kan zijn van een transformatie.'

Over Paden van Robert Moor

Getipt door Dirk Van den Berghe (Alta Via, Antwerpen)

'Wandelen is in, maar niet alleen wandelen. Alles wat te maken heeft met actief reizen is populair: fietsen, kanotochten... Zich door het landschap verplaatsen, kortom, slow travel om de lokale mens, natuur, gastronomie te leren kennen. Wandelen is een heel laagdrempelig onderdeel van een gezonde levensstijl. Het tempo doet je letterlijk terugschakelen.'

© GF

'Wandelen is bovendien verslavend. Het is voor mij persoonlijk zelfs de enige manier van reizen, meestal in combinatie met een treinreis. Een aanrader is Over paden van Robert Moor: een zeer degelijk onderzoek naar wat mensen drijft om de stapschoenen aan te binden.'