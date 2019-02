De beweegcoach is bemind maar onbekend

De 2054 mensen die op verwijzing van hun huisarts bij een beweegcoach zijn langs geweest, zijn daar over het algemeen zeer tevreden over. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Maar nogal wat potentiële patiënten raken niet bij zo'n coach, omdat er artsen zijn die het aanbod gewoon niet kennen. Daarom komt er een nieuwe campagne.

Sinds 2017 kunnen huisartsen in 181 gemeentes in Vlaanderen patiënten doorverwijzen naar een 'Bewegen Op Verwijzing'-coach. Te weinig beweging kan namelijk mee aan de basis liggen van heel wat gezondheidsproblemen, terwijl meer bewegen die problemen juist kan voorkomen en verhelpen. Die beweegcoaches krijgen goede punten van de patiënt, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 9 op de 10 deelnemers geeft aan de beweegdoelstellingen die ze in een eerste gesprek met de coach opstellen, volledig of gedeeltelijk te realiseren. Maar er zijn ook knelpunten.

Nogal wat mensen die baat zouden kunnen hebben bij een beweegcoach geraken er toch niet bij, vooral omdat er artsen zijn die het aanbod gewoon niet kennen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Instituut voor Gezond Leven willen daar iets aan doen en lanceren vandaag/donderdag een nieuwe campagne. Die is gericht op het publiek, maar ook specifiek op de artsen zelf.

Sinds de start van de beweegcoaches gingen al 2054 Vlamingen op consultatie bij een beweegcoach. Dat is ongeveer de helft van alle patiënten die een doorverwijzing kregen. Zij gingen gemiddeld 3,58 keer langs. De meeste mensen zijn tussen 40 en 65 jaar oud, en bijna 70 procent van hen is vrouw.

De meest voorkomende gezondheidsproblemen zijn lage rugpijn, diabetes type 2, burn-out, stress en cardiovasculaire aandoeningen. Maar iedereen die gewoon meer wil bewegen zonder dat hij of zij last heeft van specifieke klachten, kan bij de beweegcoach langsgaan als de huisarts doorverwijst. Dat was het geval voor 10 procent van de deelnemers. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is fan van het systeem. De beweegcoaches 'bouwen mee aan de doelstelling om de Vlaming gezonder te laten leven in 2025', zegt hij.