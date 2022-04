België is naar West-Europese normen hard getroffen door corona­sterfte omdat de gezondheid van de bevolking niet om over naar huis te schrijven is. Dat besluit gezondheids­onderzoeker John Crombez vrijdag in De Tijd.

Crombez - docent en onderzoeker gezondheidszorg aan de Universiteit en het Universitair Ziekenhuis van Gent - onderzocht samen met wiskundige Rob De Staelen of de toestand van de gezondheidszorg voor de pandemie kan verklaren waarom in het ene land meer mensen aan corona overleden dan in het andere. De meting door Crombez bewijst nogmaals wat we al wisten.

België komt er niet al te goed uit. Hongarije is het zwaarst getroffen qua coronadoden ondanks een vrij gemiddeld aantal coronagevallen. In West-­Europa springen België, Portugal en het Verenigd Koninkrijk eruit - met disproportioneel veel doden tegenover het aantal gevallen. De Scandinavische landen scoren het best, met uitzondering van Zweden dat een pak slechter scoort en doorgaans soepeler coronamaatregelen had. Afgezet tegen de gezondheids­toestand van 32 OESO-landen komt ons land bekaaid uit een West-Europese vergelijking.

Crombez en co. keken ook naar andere gezondheidsdata, maar ze vonden dus alleen een verband tussen sterfte en de volks­gezondheid voor de pandemie. 'Al is ons land sowieso geen te beste presteerder in gezondheidszorg in vergelijking met andere landen van de OESO', zegt Crombez.

