Wie langdurig is blootgesteld aan luchtvervuiling, loopt veel meer risico om te overlijden aan covid-19. Dat blijkt uit een grootschalige analyse van de sterfgevallen in de VS.

De studie door de gezaghebbende Harvard-universiteit bevestigt wat zich ook in andere landen al aftekende: wie in gebieden met hogere luchtvervuiling woont, loopt een veel hogere kans om te sterven aan covid-19. Ook in Italië werd die trend al vastgesteld: in het noorden van het land, waar de luchtvervuiling groter is, is de mortaliteit hoger dan in de rest van Italië.

De studie analyseert de sterfgevallen door covid-19 in de VS tot 4 april in drieduizend Amerikaanse districten, goed voor 98 procent van de Amerikaanse bevolking. Die cijfers worden vergeleken met gegevens over de vervuiling met fijnstof in de districten.

De wetenschappers hielden daarbij ook rekening met andere factoren zoals armoede, rookgedrag, obesitas en het aantal ziekenhuisbedden en andere maatregelen in de strijd tegen de epidemie.

'We ontdekten dat een verhoging van amper 1 microgram fijnstof per kubieke meter leidt tot stijging met 15 procent in de mortaliteit, en dat met 95 procent zekerheid', concluderen de onderzoekers. 'Een kleine toename van de blootstelling aan luchtvervuiling leidt dus tot een sterke toename van de mortaliteit voor covid-19, en die link is twintig keer sterker dan die tussen luchtvervuiling en algemene mortaliteit.'

Op korte termijn is de studie een waarschuwing voor gebieden met een hoge luchtvervuiling die nu nog geen hoge mortaliteit vaststellen door covid-19, zeggen de onderzoekers. De overheid doet er goed aan om in die gebieden bijvoorbeeld strengere maatregelen te nemen om de ziekte te vertragen, of te voorzien in meer ziekenhuisbedden en zorg.

Op langere termijn vormt de studie een extra argument in de strijd tegen luchtvervuiling, zeggen de wetenschappers, zeker nu het Amerikaanse Milieuagentschap (EPA) eind maart heeft aangekondigd dat het minder streng zal optreden om milieuwetten af te dwingen.

