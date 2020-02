Een geval van coronabesmetting bij een Japanse vrouw lijkt aan te tonen dat mensen die ooit besmet geweest zijn niet noodzakelijk immuun zijn geworden voor de ziekte.

Toen de allereerste Belgische patiënt na 14 dagen quarantaine het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel mocht verlaten, werd door artsen verkondigd dat de man de enige persoon in België was die het nieuwe coronavirus niet meer kon krijgen. Hij was immuun geworden. Maar dat blijkt nu enigszins voorbarig.In Osaka in Japan heeft een vrouw voor de tweede keer positief getest op het coronavirus. Op 29 januari was het virus Sars-CoV-2 al eens bij haar vastgesteld, maar omdat ze snel herstelde werd ze op 1 februari uit het ziekenhuis ontslagen. Op 6 februari testte ze negatief op het virus.Later meldde de vrouw, die rond de 40 is, zich echter opnieuw, omdat ze symptomen als hoesten, keelpijn en pijn aan de borst vertoonde. Daarom werd woensdag een nieuwe test afgenomen, waarbij het virus weer werd vastgesteld. Het feit dat een patiënt in een korte tijd twee keer kan ziek worden, verhoogt de mogelijke impact van covid-19, menen wetenschappers.In Japan is het de eerste keer dat een dergelijk fenomeen voorkomt, maar in China zijn er al enkele gevallen geregistreerd van zogenaamde 'tweede positieve'-testen. Li QinGyuan, hoofd van het pneumoniecentrum van het China Japan Friendship Hospital in Peking benadrukte in een publicatie het belang van een goede handhygiëne bij genezen verklaarde patiënten. De lichamen van besmette mensen produceren antilichamen om het virus te bestrijden. Maar bij bepaalde individuen 'blijven de antilichamen niet lang aanwezig.'Wetenschappers weten nog lang niet alles over het gedrag van het nieuwe virus. Dat maakt het moeilijk een verklaring te formuleren voor waarom patiënten het virus twee keer kunnen oplopen. Het kan zijn dat de infectie na de besmetting slapend aanwezig blijft met minimale symptomen. Wanneer het opnieuw zijn weg vindt naar de longen kan het intensifiëren. Maar het kan ook zijn dat er een nieuwe infectie is opgetreden. Het onderscheid tussen beide is moeilijk te maken. Kunnen we misschien iets meer te weten komen over het nieuwe virus door naar de andere coronavirussen te kijken? Patiënten die met andere stammen uit de familie van de coronavirussen besmet zijn, ontwikkelen immuniteit na de infectie. Bij SARS werd bijvoorbeeld een hoge immuniteit waargenomen bij genezen patiënten. Die immuniteit duurt minstens enkele jaren, maar is niet levenslang. Dat wil echter niet zeggen dat covid-19 zich op dezelfde manier gedraagt aangezien nog te weinig onderzoek is gedaan naar de beschermende antilichamen. We mogen tot slot niet uitsluiten dat de 'tweede positieve' resultaten in China verklaard kunnen worden door onzorgvuldig uitgevoerde tests en de nood aan vrijgekomen ziekenhuisbedden in het zwaar getroffen land.