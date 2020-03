Waarom 'Alle eendjes zwemmen in het water' je kan helpen, en andere tips.

Zelfs als volwassene is het moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de impact die het snel verspreidende virus op ons leven zal hebben. Voor kinderen is dat een onmogelijke taak. Ze voelen dat we ons plots voorbereiden op een nieuwe ziekte. Ze zien beelden van mensen met mondmaskers en horen dat scholen en kleuterklasjes sluiten. Op de speelplaats horen ze van klasgenootjes dat er veel mensen aan de ziekte sterven. Het hele gebeuren bezorgt veel kinderen een vaag angstgevoel. Het is tijd om er met hen over te praten. Maar hoe?Als je merkt dat je kind al over het coronavirus heeft gehoord, vraag dan wat het al weet. Op die manier voelt het kind dat zijn zorgen serieus genomen worden. Daarnaast kun je zo zelf zien waar het kind nog uitleg over nodig heeft. Zo kan het gebeuren dat het kind de symptomen van de ziekte niet kent. Dan betekent plotse buikpijn ineens het einde van de wereld. Zulke situaties kunnen voor enorme angst zorgen. Help het kind de ziekte goed te begrijpen.Loop niet meteen naar de dokter bij de eerste symptomen van een verkoudheid. Het is moeilijk om je kind gerust te stellen als je zelf panikeert. Als je onzeker bent over hoe gevaarlijk het virus nog kan worden, laat dat dan zeker niet zien. Stel je kind eerst gerust voor je verder over de ziekte vertelt. Kinderen lijken volgens de laatste cijfers inderdaad beter beschermd te zijn tegen het virus dan ouderen. De ziekte treft vooral mensen op latere leeftijd die al andere medische problemen hebben. Maak ook duidelijk dat het zondagse bezoekje aan oma en opa niet afgezegd hoeft te worden omdat ze ouder zijn.Een virus kun je niet zien met het blote oog. Toch kan het overal aanwezig zijn. De meeste virussen zijn niet gevaarlijk, zoals het virus dat voor verkoudheden zorgt. Ons lichaam is vaak sterk genoeg om virussen te overwinnen. Ieder kind heeft al eens een griepje of een verkoudheid gehad. Ze hebben dus al eens een virusziekte overwonnen. Als je hen dat vertelt, kan het kind aan zijn eigen ervaring terugdenken en zich zo gerust stellen. Zo'n verkoudheid is nooit leuk maar je wordt wel weer gezond. Leg uit dat het coronavirus ongeveer hetzelfde aanvoelt. Sommige mensen hebben bijna nergens last van en anderen hebben koorts en moeten hoesten. Heel soms krijgt iemand een longontsteking door het virus.Dat is omdat het virus nieuw is en we er nog weinig over weten. Daarom bestaat er nog geen geneesmiddel of vaccin voor. Het coronavirus verspreidt zich ook heel snel, soms is een hand geven aan iemand al genoeg. Sommige mensen dragen het virus zonder er last van te hebben. Dan merken ze niet dat ze ziek zijn en gaan gewoon werken. Zo wordt het nog sneller doorgegeven. Daarnaast reizen mensen ook veel. Zo gaat het virus snel van land tot land.Quarantaine is een moeilijk woord en de gedachte dat mensen ergens vast gezet worden, kan een kind bang maken. Leg uit dat een quarantaine dient om verspreiding te voorkomen. De zieke mensen worden voor een tijdje apart gehouden om de gezonde mensen te beschermen. Daarom zie je zoveel beelden van mensen met mondmaskers en beschermende kleding in kranten en op het internet. Zo wordt voorkomen dat het virus op hun lichaam terechtkomt. Het ziet er wat griezelig uit maar het is een gewone voorzorgsmaatregel. Om dezelfde reden worden er soms evenementen afgelast waar veel mensen naartoe zouden komen. Dat gebeurt niet omdat iedereen ziek is, maar omdat het virus zich gemakkelijk kan verspreiden als er zo veel mensen samenkomen.Iedereen kan zich goed tegen de ziekte beschermen zonder daar veel moeite voor te doen. Bijvoorbeeld door je handen 20 seconden lang goed te wassen. Kinderen kunnen dat op een speelse manier doen, door twee keer het liedje 'alle eendjes zwemmen in het water' te zingen tijdens het wassen.Niemand kan voorspellen hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Het heeft dus weinig zin om je kind verschillende scenario's voor te leggen. Blijf vooral alert voor nieuwe vragen die bij het kind opduiken, zodat je tijdig kunt reageren.Copyright: Der Spiegel / Vertaling Cynthia Van Muylder