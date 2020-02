Het coronavirus kan tot twee derde van de wereldwijde bevolking besmetten als we er niet in slagen om het virus in te dijken, zegt een gerenommeerde expert in coronavisrussen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarshuwt dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus buiten China door mensen die nog nooit naar dit land zijn gereisd, misschien nog maar het topje van de ijsberg is.

Volgens epidemioloog Gabriel Leung van de universiteit van Hongkong is de vraag hoe groot de omvang van die ijsberg is. Hij schat dat 60 procent van de wereldbevolking door het virus kan getroffen worden. Elk besmet persoon kan het virus aan 2,5 andere personen doorgeven, wat op een totale besmetting van 60 tot 80 procent komt.

'60 procent van de wereldbevolking is een gigantisch groot aantal', zegt Leung in The Guardian. Zelfs al is het sterftepercentage lager dan 1 procent, wat volgens Leung mogelijk is als je de mildere gevallen in rekening neemt, zal de dodentol enorm zijn.

Leung, een wereldexpert op het vlak van coronavirussen, woont dinsdag een tweedaagse wetenschappelijke conferentie van de WHO bijwonen in Genève. Daar zullen meer dan 400 onderzoekers en nationale autoriteiten samenkomen over de aanpak van over de aanpak van het nieuwe coronavirus.

Bij de opening van de conferentie zei het hoofd van de gezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dat de uitbraak van het coronavirus een 'zeer ernstige bedreiging voor de rest van de wereld' is.

Hij merkte op dat 99 procent van de gevallen zich binnen China voordeed en dat slechts twee doden uit het buitenland werden gemeld. Maar hij zei dat het 'zorgwekkend' is dat het virus onlangs in Frankrijk en Groot-Brittannië van persoon tot persoon was doorgegeven terwijl deze mensen niet in China waren geweest.

De WHO-top is bedoeld is om meer vaart te zetten achter de ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen het nieuwe coronavirus. Men zal ook onderzoeken of de draconische maatregelen in Wuhan en andere Chinese steden, het aantal besmettingen hebben kunnen reduceren. Als dat het geval is, kunnen die maatregelen op een bredere schaal uitgerold worden.

Meer dan 100 mensen gestorven op 1 dag

In China blijft het aantal nieuwe besmettingen en doden oplopen. Voor het eerst sinds het virus eind december 2019 opdook, stierven meer dan honderd mensen op één dag.

Maandag overleden 108 mensen aan de gevolgen van het virus volgens cijfers van de Chinese gezondheidsautoriteiten, een piek die de 97 sterfgevallen van de dag ervoor overschreed.

Het totale aantal doden ligt nu op 1.016 in China, het totale aantal besmettingen op 37.626. Terwijl de druk op Peking toeneemt, meldden staatsmedia dat twee hoge functionarissen ontslagen werden in de provincie Hubei, het epicentrum van de uitbraak van het virus.

Hoogtepunt binnen 2 weken

Buiten het Chinese vasteland zijn meer dan 350 patiënten geregistreerd in ongeveer 30 landen en gebieden. Er zijn twee doden gevallen, de eerste in de Filipijnen, de tweede in Hongkong.

Uit een overzicht van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding bleek zondag dat in heel Europa inmiddels zeker 37 mensen besmet zijn geraakt, waarvan één persoon in België. Sterfgevallen hebben zich in Europa niet voorgedaan.

Volgens de Amerikaanse specialist van de universiteit van Columbia Ian Lipkin kan de epidemie binnen twee weken mogelijk een piek bereiken, voordat ze aanzienlijk afneemt, hoewel een 'herstart' mogelijk is wanneer mensen massaal weer aan het werk gaan.

Britse regering roept uitbraak coronavirus uit tot 'ernstige en imminente' dreiging

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft maandag de uitbraak van het nieuwe coronavirus uitgeroepen tot een 'ernstige en imminente dreiging voor de gezondheid'.

Het ministerie van Gezondheid kondigt ook bijkomende maatregelen aan voor de aanpak van het virus. Zo kunnen mensen die met het virus besmet zijn, gedwongen onder quarantaine of in isolatie worden geplaatst. 'We verscherpen onze regelgeving zodat we mensen voor hun eigen veiligheid in eenzame opsluiting kunnen houden, wanneer gezondheidswerkers geloven dat ze het virus dreigen te verspreiden', zegt woordvoerder van het ministerie daarover. 'Deze maatregel zal het voor gezondheidswerkers eenvoudiger maken om bij te dragen aan de veiligheid van mensen in het hele land.' De Britse ziekenhuizen Arrowe Park Hospital en Kents Hill Park zijn aangewezen om besmette mensen te behandelen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn acht gevallen van het longvirus vastgesteld.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarshuwt dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus buiten China door mensen die nog nooit naar dit land zijn gereisd, misschien nog maar het topje van de ijsberg is. Volgens epidemioloog Gabriel Leung van de universiteit van Hongkong is de vraag hoe groot de omvang van die ijsberg is. Hij schat dat 60 procent van de wereldbevolking door het virus kan getroffen worden. Elk besmet persoon kan het virus aan 2,5 andere personen doorgeven, wat op een totale besmetting van 60 tot 80 procent komt.'60 procent van de wereldbevolking is een gigantisch groot aantal', zegt Leung in The Guardian. Zelfs al is het sterftepercentage lager dan 1 procent, wat volgens Leung mogelijk is als je de mildere gevallen in rekening neemt, zal de dodentol enorm zijn. Leung, een wereldexpert op het vlak van coronavirussen, woont dinsdag een tweedaagse wetenschappelijke conferentie van de WHO bijwonen in Genève. Daar zullen meer dan 400 onderzoekers en nationale autoriteiten samenkomen over de aanpak van over de aanpak van het nieuwe coronavirus.Bij de opening van de conferentie zei het hoofd van de gezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dat de uitbraak van het coronavirus een 'zeer ernstige bedreiging voor de rest van de wereld' is. Hij merkte op dat 99 procent van de gevallen zich binnen China voordeed en dat slechts twee doden uit het buitenland werden gemeld. Maar hij zei dat het 'zorgwekkend' is dat het virus onlangs in Frankrijk en Groot-Brittannië van persoon tot persoon was doorgegeven terwijl deze mensen niet in China waren geweest. De WHO-top is bedoeld is om meer vaart te zetten achter de ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen het nieuwe coronavirus. Men zal ook onderzoeken of de draconische maatregelen in Wuhan en andere Chinese steden, het aantal besmettingen hebben kunnen reduceren. Als dat het geval is, kunnen die maatregelen op een bredere schaal uitgerold worden. In China blijft het aantal nieuwe besmettingen en doden oplopen. Voor het eerst sinds het virus eind december 2019 opdook, stierven meer dan honderd mensen op één dag. Maandag overleden 108 mensen aan de gevolgen van het virus volgens cijfers van de Chinese gezondheidsautoriteiten, een piek die de 97 sterfgevallen van de dag ervoor overschreed. Het totale aantal doden ligt nu op 1.016 in China, het totale aantal besmettingen op 37.626. Terwijl de druk op Peking toeneemt, meldden staatsmedia dat twee hoge functionarissen ontslagen werden in de provincie Hubei, het epicentrum van de uitbraak van het virus. Buiten het Chinese vasteland zijn meer dan 350 patiënten geregistreerd in ongeveer 30 landen en gebieden. Er zijn twee doden gevallen, de eerste in de Filipijnen, de tweede in Hongkong.Uit een overzicht van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding bleek zondag dat in heel Europa inmiddels zeker 37 mensen besmet zijn geraakt, waarvan één persoon in België. Sterfgevallen hebben zich in Europa niet voorgedaan. Volgens de Amerikaanse specialist van de universiteit van Columbia Ian Lipkin kan de epidemie binnen twee weken mogelijk een piek bereiken, voordat ze aanzienlijk afneemt, hoewel een 'herstart' mogelijk is wanneer mensen massaal weer aan het werk gaan. De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft maandag de uitbraak van het nieuwe coronavirus uitgeroepen tot een 'ernstige en imminente dreiging voor de gezondheid'.Het ministerie van Gezondheid kondigt ook bijkomende maatregelen aan voor de aanpak van het virus. Zo kunnen mensen die met het virus besmet zijn, gedwongen onder quarantaine of in isolatie worden geplaatst. 'We verscherpen onze regelgeving zodat we mensen voor hun eigen veiligheid in eenzame opsluiting kunnen houden, wanneer gezondheidswerkers geloven dat ze het virus dreigen te verspreiden', zegt woordvoerder van het ministerie daarover. 'Deze maatregel zal het voor gezondheidswerkers eenvoudiger maken om bij te dragen aan de veiligheid van mensen in het hele land.' De Britse ziekenhuizen Arrowe Park Hospital en Kents Hill Park zijn aangewezen om besmette mensen te behandelen. In het Verenigd Koninkrijk zijn acht gevallen van het longvirus vastgesteld.