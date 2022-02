Awel, de luisterlijn voor kinderen en jongeren met een vraag of een probleem, heeft het afgelopen jaar 28.886 contacten gehad met kinderen en jongeren. Dat zijn er twee procent meer dan in 2020. De coronacrisis zit daar zeker voor iets tussen, maar is niet de enige oorzaak, klinkt het.

Wanneer jongeren contact opnemen met Awel, verkiezen ze steeds meer de chat. Bijna de helft (44 procent) van de gesprekken verloopt al chattend, 36 procent via de telefoon en 22 procent via e-mail. Awel bereikt nog steeds veel meer meisjes dan jongens (21 procent).

Nog meer dan in 2020 werd er vorig jaar over mentale gezondheid gepraat met Awel. Dat noemt de luisterlijn verontrustend, aangezien 2020 een moeilijk jaar was met de eerste twee zware lockdowns. Onder mentale gezondheid vallen de thema's 'niet goed in je vel zitten en somberheid' (6.154 gesprekken in 2021), 'angst en spanning' (3.856 gesprekken), 'depressie en zelfmoordgedachten' (2.879 gesprekken) en 'zelfvertrouwen' (2.681 gesprekken), maar ook 'verdriet, verlies en rouw', 'automutilatie' en 'verslaving'.

Opvallend is dat de pandemie in 2021 weinig werd genoemd als reden voor mentale moeilijkheden. Corona is over het algemeen veel minder besproken dan in 2020. Via mail kwamen de woorden "corona", "lockdown" of "covid" bijvoorbeeld slechts 281 keer voor in 2021, tegenover 1.808 keer het jaar voordien.

Relatie met ouders

'Het kan dat jongeren de link met corona niet langer benoemen doordat het virus een soort dagelijkse vanzelfsprekendheid is geworden, maar dat de maatregelen wel degelijk een impact hebben op hun eenzaamheid, zelfmoordgedachten, vaker alcohol drinken', luidt de verklaring.

Ook niet alles kan toegeschreven worden aan het coronavirus. 'We moeten oppassen voor een tunnelvisie', aldus de luisterlijn nog. 'Slechte thuissituaties waren ook voor de pandemie al ongezond. Meestal stellen de maatregelen moeilijke situaties hoogstens op scherp.'

Jongeren die contact opnamen met Awel hebben nog steeds het vaakst hun hart gelucht over de relatie met hun ouders. Het thema staat al jaren op nummer één en steeg tegenover 2020 nog eens met vijf procent.

