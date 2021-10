Heb jij het voorbije jaar ook naar de kunsttranen moeten grijpen? Of beginnen de lettertjes op je computerscherm steeds meer te dansen? Door de coronacrisis hebben onze ogen het extra zwaar te verduren gehad.

De Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België (APOOB) merkt een opvallende tendens op: door het vele binnen zitten tijdens de coronapandemie is het aantal gevallen van myopie (bijziendheid) nog meer dan andere jaren gestegen. 'Het wordt hoog tijd wat we onze ogen beter gaan beschermen, zeker die van kinderen en jongeren', klinkt het.

De toegenomen schermtijd is al jaren een doorn in het... oog. Maar de lockdowns en quarantaines hebben onze ogen nog sterker doen achteruit gaan. Het syndroom wordt ook wel 'quarantainemyopie' genoemd, het gevolg van uren binnen zitten bij slechte verlichting en te lange schermtijd bij het thuiswerk en huiswerk.In 2000 was ongeveer 23 procent van de wereldbevolking myoop. Als we deze weg blijven volgen en geen inspanningen doen om dit terug te drijven, wordt tegen 2050 maar liefst 50 procent van de wereldbevolking myoop. In grote steden in Azië, zoals in Singapore en Seoul, is intussen 80 tot zelfs 95 procent van de 20-jarigen bijziend. 'Myopie of bijziendheid ontstaat wanneer de oogspieren te lang onder stress staan waardoor de oogbol langer wordt, bijvoorbeeld bij het dichtbij schermkijken', zegt Serge Bruninx, Voorzitter APOOB. 'Vooral jongeren tussen 12 en 21 jaar zijn kwetsbaar. In China kwamen er bij de eerste lockdown bij de zesjarigen drie keer zoveel bijziende kinderen dan in de jaren voor corona.'Ondanks dat Belgen steeds meer last hebben van onscherp zicht, vermoeide en pijnlijke ogen, zetten ze nog te weinig de stap naar de opticien of optometrist. 'Zoals bij veel gezondheidszaken zoeken we pas hulp wanneer we klachten krijgen. Maar ook als je geen oogproblemen hebt, is een regelmatig nazicht van de ogen aan te raden, zodat de achteruitgang geremd of geremedieerd kan worden. Hetzij met de juiste bril of lenzen, hetzij met een medisch behandelplan bij de oogarts. Bovendien komen vaak ook andere aandoeningen aan het licht, van diabetes tot MS en neurologische afwijkingen", besluit Serge Bruninx.Je kunt ook zelf heel wat doen om schade te voorkomen. Hieronder vind je enkele simpele vuistregels.