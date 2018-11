CM schrapt terugbetaling homeopathie

Gezondheidsfonds CM maakt bekend dat het in het kader van een hervorming van zijn diensten en na een bevraging bij zijn leden, de terugbetaling voor homeopathische geneesmiddelen stopzet, omdat men bij CM de voorkeur geeft aan andere voordelen. Zo zal er vanaf 1 januari geen tegemoetkoming meer voorzien worden voor homeopathische geneesmiddelen.

Ook de de Socialistische Mutualiteiten werken aan herziening van de voordelen voor leden. 'We zijn bezig met een heroriëntering van ons pakket aan voordelen voor onze leden, en daarbij staan een aantal onvervulde noden bovenaan', zegt Katrien De Weirdt, woordvoerster van de Socialistische Mutualiteiten, De Voorzorg en Bond Moyson. De Socialistische Mutualiteiten betalen nu homeopathische geneesmiddelen nog terug, maar de woordvoerster kan niet voorspellen of dat na de heroriëntering nog het geval zal zijn.

'Wij bij SM zijn ook die oefening aan het doen', zegt Katrien De Weirdt. 'En bij ons komt de nadruk te liggen op de belangrijkste onvervulde noden. Daarbij denken we in de eerste plaats aan geestelijke gezondheidszorg, aan tandzorg en aan innovatieve behandelingen, zoals de NIP-test (een prenatale test om aangeboren afwijkingen op te sporen, nvdr).'

SKEPP: 'Ze hadden het al zeker 15 jaar geleden moeten schrappen'

'Blij dat ze bij CM eindelijk het licht hebben gezien. Ze hadden het voor mijn part al 15 jaar geleden mogen gezien hebben', zegt dr. Dirk Devroey, bestuurslid van SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale).

'Homeopathie bestaat uit water en een stof die zo verdund wordt dat ze geen werking meer heeft', aldus Devroey. Gezondheidsfondsen die homeopathische middelen wel nog terugbetalen, verantwoorden dat door te stellen dat reguliere artsen die homeopathische middelen ook voorschrijven. 'Dat is geen argument', vindt dr. Devroey. 'Het is niet omdat een arts een middel voorschrijft of omdat een ziekenfonds een middel terugbetaalt, dat het ook werkt. We moeten ons op wetenschappelijke bewijzen baseren en niet op wat verdedigers ervan hun 'ervaring' noemen. Er is niets méér aangetoond van homeopathische middelen dan een placebo-effect. Ze geven zogenaamde 'geneesmiddelen' voor een verkoudheid bijvoorbeeld, een aandoening waarvan geweten is dat je er ook vanzelf van kan genezen. Het komt gewoon neer op kwakzalverij, en het kan zelfs misdadige vormen aannemen als men patiënten de geneesmiddelen onthoudt, die hen wel kunnen behoeden voor zware gezondheidsrisico's zoals een beroerte, een hartinfarct, of zelfs de dood.'

Partena betaalt homeopathie wel nog terug

Ziekenfonds Partena blijft homeopathie wel terugbetalen 'want er is vraag naar'. 'Wij betalen al geruime tijd homeopathische middelen terug en zullen dat ook in 2019 blijven doen', zegt Sarah Masschelein, woordvoerster van ziekenfonds Partena.

'Wij weten dat homeopathie omstreden is, maar wij zijn geen artsen en willen ons dan ook niet mengen is de discussie pro en contra', zegt Sarah Masschelein. 'Waarom we toch beslissen tot (gedeeltelijke) terugbetaling? Omdat we zien dat er vraag naar is bij onze leden.'

Partena zegt 473.000 klanten te tellen. Daarvan hebben er vorig jaar 23.000 een beroep gedaan op osteopathie en 5.000 op homeopathie. 'Bovendien hanteren we bepaalde kwalliteitseisen, in die zin dat de producten waarbij we tussenkomen op een lijst van erkende middelen moeten staan en ook de artsen die geraadpleegd worden moeten deel uitmaken van een erkende beroepsvereniging. Het is dus niet zo dat we om het even wat terugbetalen wat via internet wordt aangeschaft onder de noemer van homeopathisch geneesmiddel', aldus nog Masschelein.