Het Belgische farmabedrijf Amophar verspreidt voor het eerst cannabisolie zonder voorschrift via de apotheker. Betekent dit dat het ook werkt?

Cannabis bevat twee werkzame stoffen: het roesopwekkende THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol). De cannabisolie die je vrij kan kopen, bevat enkel CBD en mag slechts sporen van THC bevatten.

Nochtans is de medicinale werking enkel voor THC aangetoond en dit in zeer beperkte mate. Zo is er een medicijn op de markt (Sativex®) dat artsen soms voorschrijven tegen pijnlijke spierspasmen bij personen met multiple sclerose (MS).

De cannabisolie die je vindt in CBD-shops mag geen noemenswaardige hoeveelheid THC bevatten. Deze shops rijzen als paddenstoelen uit de grond.

Door de verkoop via de apotheken te regelen, komt er een zekere garantie over de kwaliteit en zuiverheid van de aangeboden olie. Apothekers controleren dit niet zelf, maar zijn wel verantwoordelijk voor de samenstelling van de producten die ze verkopen.

Maar het is niet omdat sommige apotheken nu CBD-olie verkopen, dat het plots een geneesmiddel is. Integendeel, deze CBD-producten zijn noch geneesmiddel, noch voedingssupplement (zoals vitamines). Meer nog, op de verpakking moet wettelijk vermeld staan 'niet voor consumptie'.

Op de website van Belgische apothekers lezen we dat op basis van de huidige wetenschappelijke bevindingen het gebruik van CBD interessant zou kunnen zijn bij de behandeling van verschillende aandoeningen, zoals epilepsie, multiple sclerose, chronische pijn, de ziekte van Parkinson en schizofrenie. Tegelijk schrijven ze dat je de wonderlijke effecten die sommige websites toeschrijven aan CBD met een korrel zout moet nemen. Voorlopig zijn er weinig studies bij mensen.

Het bedrijf Amophar dat de CBD-producten aan apothekers levert, wil hiermee tegemoetkomen aan de groeiende vraag ernaar. Ze bieden een beter gecontroleerd product aan dan wat je koopt in de CBD-shops. Ondertussen pikken ze een graantje mee van de hype.

Veel mensen gebruiken deze olie omdat ze overtuigd zijn dat het kalmeert en dat het pijnstillend werkt. De verkoop van CBD-producten door sommige apothekers wekt op zijn minst de indruk dat het gaat om een werkzaam product. De meeste apothekers verkopen het niet.

Uit een wetenschappelijk literatuuroverzicht blijkt dat cannabisproducten inderdaad een beperkte pijnstillende en relaxerende werking kunnen hebben. Dat is dan bij onder andere MS, chronische pijn en epilepsie. Deze werking schrijven wetenschappers echter vooral toe aan het bestanddeel THC. Bijna alle studies onderzoeken de effecten van cannabis (THC en CBD samen), niet van CBD alleen. De effecten van CBD op zich zijn twijfelachtig.

CONCLUSIE Voortaan is cannabisolie vrij te koop in sommige Belgische apotheken. Deze olie bevat enkel CBD. Dat is het bestanddeel van cannabis dat niet psychoactief is en waarvan nog geen effect werd aangetoond. In tegenstelling tot de olie die ze in CBD-shops aanbieden, is de samenstelling van wat je in de apotheek koopt wel beter gegarandeerd.

