Vrouwen die borstvoeding geven lopen minder kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een advies van de American Heart Association.

De gezondheidsvoordelen van borstvoeding voor kinderen zijn bekend: de Wereldgezondheidsorganisatie noemt onder meer een lager risico op luchtweginfecties en op overlijden door infectieziekten. Moeders die borstvoeding geven, lopen bovendien minder risico op diabetes en borstkanker.

Nu stelt de American Heart Association (AHA) dat de vrouwen ook minder risico lopen op hart- en vaatziekten. Het advies houdt rekening met gezondheidsinformatie uit acht onderzoeken die tussen 1986 en 2009 zijn uitgevoerd in onder meer Australië, China, Noorwegen, Japan en de VS. De studies samen omvatten de gezondheidsdossiers van bijna 1,2 miljoen vrouwen.

Hartziekte en beroertes

Over een gemiddelde volgperiode van tien jaar hadden vrouwen - die op een bepaald moment in hun leven borstvoeding gaven - 14 procent minder kans hartziekte, 12 procent minder kans op beroertes en 17 procent minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten.

'Het is belangrijk dat vrouwen zich bewust zijn van de voordelen van borstvoeding voor de gezondheid van hun baby's en ook voor hun eigen persoonlijke gezondheid', zegt Peter Willeit, hoogleraar Epidemiologie aan de Medische Universiteit van Innsbruck. 'Bovendien benadrukken deze bevindingen van hoogwaardige onderzoeken die over de hele wereld zijn uitgevoerd de noodzaak om borstvoeding aan te moedigen en te ondersteunen, zoals borstvoedingvriendelijke werkomgevingen, en educatieve programma's voor gezinnen voor en na de bevalling.'

