We krijgen niet alleen PFAS binnen via bepaalde anti-aanbakpannen en vervuild water, PFAS-chemicaliën vervuilen ook de lucht in gebouwen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek in Amerikaanse scholen, woningen en winkels.

Dankzij een nieuwe methode konden wetenschappers van de Universiteit van Rhode Island PFAS-chemicaliën detecteren in de lucht. Ze maten de concentraties in onder meer kleuterklassen, universiteitslokalen, winkels en woningen. Uit de resultaten in het vakblad Environmental Science & Technology Letters blijkt dat op vrijwel alle locaties PFAS werden gedetecteerd.

De studie toont aan dat binnenlucht een onderschatte en potentieel belangrijke bron van blootstelling aan PFAS is, vooral voor kinderen, zeggen ze.

'We wisten al dat voedsel en water belangrijke oorzaken zijn van blootstelling aan PFAS', zegt Rainer Lohmann, hoofdauteur van de studie. 'Ons onderzoek toont aan dat ook binnenlucht, inclusief stof, een bron is van blootstelling aan die potentieel schadelijke 'forever chemicals'.'

Tapijten

Verschillende klaslokalen in de onderzochte kleuterschool hadden hoge concentraties PFAS. In de twee onderzochte tapijtenwinkels werden de hoogste concentratie gemeten. De stoffen werden op grote schaal gebruikt als vlek- en waterafstotend middel in tapijten.

Gezinnen, scholen en werkplekken kunnen de PFAS-concentratie verlagen door oude tapijten te vervangen, zeggen de onderzoekers. Maar ook veel andere producten blijven de stof uitstoten, zoals kleding, schoenen, bouwproducten en meubels.

'Zolang ze in producten worden gebruikt, zullen we allemaal PFAS eten, drinken en ademen', zegt Tom Bruton van het Green Science Policy Institute, die meewerkte aan de studie. 'We moeten de kraan dichtdraaien en alle onnodige toepassingen van PFAS zo snel mogelijk stoppen.'

Dankzij een nieuwe methode konden wetenschappers van de Universiteit van Rhode Island PFAS-chemicaliën detecteren in de lucht. Ze maten de concentraties in onder meer kleuterklassen, universiteitslokalen, winkels en woningen. Uit de resultaten in het vakblad Environmental Science & Technology Letters blijkt dat op vrijwel alle locaties PFAS werden gedetecteerd. De studie toont aan dat binnenlucht een onderschatte en potentieel belangrijke bron van blootstelling aan PFAS is, vooral voor kinderen, zeggen ze.'We wisten al dat voedsel en water belangrijke oorzaken zijn van blootstelling aan PFAS', zegt Rainer Lohmann, hoofdauteur van de studie. 'Ons onderzoek toont aan dat ook binnenlucht, inclusief stof, een bron is van blootstelling aan die potentieel schadelijke 'forever chemicals'.'Verschillende klaslokalen in de onderzochte kleuterschool hadden hoge concentraties PFAS. In de twee onderzochte tapijtenwinkels werden de hoogste concentratie gemeten. De stoffen werden op grote schaal gebruikt als vlek- en waterafstotend middel in tapijten. Gezinnen, scholen en werkplekken kunnen de PFAS-concentratie verlagen door oude tapijten te vervangen, zeggen de onderzoekers. Maar ook veel andere producten blijven de stof uitstoten, zoals kleding, schoenen, bouwproducten en meubels.'Zolang ze in producten worden gebruikt, zullen we allemaal PFAS eten, drinken en ademen', zegt Tom Bruton van het Green Science Policy Institute, die meewerkte aan de studie. 'We moeten de kraan dichtdraaien en alle onnodige toepassingen van PFAS zo snel mogelijk stoppen.'