Maandag hebben 29.179 Belgen gratis jodiumtabletten afgehaald bij de apotheek. In totaal zijn 32.483 verpakkingen met jodiumtabletten verdeeld op één dag tijd. Dat is het op twee na hoogste cijfer sinds het begin van de metingen in 2018, toen de regering een informatiecampagne rond nucleaire risico's lanceerde en jodiumpillen gratis beschikbaar maakte bij apothekers. Dat meldt de Apothekersbond (APB) dinsdag.Toen donderdag bekend werd dat er in het Oekraïense Tsjernobyl gevochten werd, is de toeloop op de gratis jodiumtabletten begonnen, legt Michael Storme van APB uit. Zondag kwam dan het nieuws dat de Russische president Vladimir Poetin nucleaire afschrikmiddelen op scherp zette. Het is geleden van het voorjaar van 2018 dat Belgen in groten getale naar de apotheek trokken om hun gratis jodiumtabletten af te halen. De pillen moeten ingenomen worden in geval van een nucleaire ramp, als er radioactief jodium vrijkomt, om schildklierkanker te voorkomen. De jodiumtabletten worden verdeeld in een verpakking met tien pillen, voldoende voor een gezin van vier personen.