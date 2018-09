Beschimmeld voedsel: wat moet je weggooien en wat niet?

Schimmels op voedsel zijn niet altijd gevaarlijk. De schimmel(korsten) van camembert, brie of blauwe schimmelkazen zijn perfect veilig om te eten. Daarnaast heb je edelrot, een proces waarbij een schimmel de schil van druiven aantast voor de productie van zoete wijn. En ook bij het rijpingsproces van droge worst en gedroogde ham dragen specifieke schimmels bij tot de smaakvorming.

Buiten die beperkte toepassingen ben je beter voorzichtig, want sommige schimmelsporen kunnen bij inademing problemen veroorzaken. Het is dus geen goed idee om aan beschimmeld voedsel te ruiken om na te gaan of het nog eetbaar is. Andere schimmels maken gifstoffen aan, mycotoxines, waarvan je ziek kunt worden of die kunnen bijdragen tot het ontstaan van kanker. Koken vernietigt die toxines niet.

Het aangetaste voedsel weggooien is vaak de beste oplossing. De fijne schimmeldraden kunnen zich tot diep in het voedsel boren, zeker bij zacht voedsel zoals brood, en zijn niet altijd zichtbaar met het blote oog.

Veilig of wegsnijden?

De verse kaaskorsten van zachte kazen als camembert, brie en aanverwante mag je opeten. Bij een niet optimaal bewaarde kaas kan de korst verontreinigd zijn met mogelijk gevaarlijke schimmels. Soms kan wegsnijden nog, en anders: helemaal weggooien.

De buitenste korst rond blauwe schimmelkazen zoals roquefort, gorgonzola en stilton snijd je best weg.

Harde kazen: je kunt de beschimmelde buitenkant wegsnijden (diep genoeg).

Harde groenten en fruit: beschimmelde stukken ruim wegsnijden.

Zachte groenten en fruit: kleine aantastingen kun je soms nog (ruim) wegsnijden.

Droge worst en gedroogde ham: dun wegsnijden volstaat.

Confituur en jam: hoge suikerconcentraties in confituur en jam gaan een diepe besmetting tegen. Ruim wegscheppen van de infectiehaarden lijkt veilig te zijn, maar wordt afgeraden.

Niet twijfelen: weggooien

Brood, koekjes en gebak: helemaal weggooien, ook al zitten er alleen maar vlekjes op 1 broodsnede of koekje.

Noten, notenpasta's (pindakaas) en peulvruchten: alles in de verpakking integraal weggooien.

Beschimmelde kaasplakjes: gooi alles weg.

Charcuterie: alles weggooien, niet alleen de beschimmelde stukken.

Yoghurt, room en overschotjes van gerechten: bij vochtrijke voedingsmiddelen kan de verontreiniging tot diep in het voedsel doordringen.

Confituur en vruchtenbereidingen: bereidingen met laag suikergehalte houden een hoog risico in.