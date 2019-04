Beroerte: snel reageren kan het verschil maken

Hoe herken je de symptomen, hoe kan je het vermoeden van een beroerte bevestigd krijgen en hoe moet je reageren?

Bij een beroerte (cerebrovasculair accident of CVA) sterft een deel van de hersenen af door onvoldoende bloed- en dus zuurstoftoevoer. Dat kan gebeuren door een geleidelijk dichtslibben van een bloedvat, door een klonter of door een scheur in een bloedvat dat bloed naar de hersenen voert. Hersencellen zijn zeer gevoelig voor zuurstofgebrek. Als er een probleem is met de bloedtoevoer naar de hersenen, komt de zuurstofvoorziening en de werki...