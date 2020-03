Een allergie veroorzaakt geen koorts en spierpijn. Je kunt wel last hebben van een loopneus, hoest, ademhalingsmoeilijkheden en vermoeidheid.

De afgelopen dagen zijn de berkenstuifmeelconcentraties in de lucht toegenomen. Allergiesymptomen ervaren kan dus, maar zijn niet te verwarren met een verkoudheid, griep of Covid-19. Dat zegt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

Een allergie veroorzaakt geen koorts en spierpijn. Je kunt wel last hebben van een loopneus, hoest, ademhalingsmoeilijkheden en vermoeidheid. Allergiesymptomen komen voor wanneer je wordt blootgesteld aan allergenen.

Het berkenstuifmeelseizoen duurt gemiddeld vijf weken.

In geval van griep of een verkoudheid zijn de symptomen van kortere duur. Voor allergieën is er geen incubatietijd.

Minstens een op de tien mensen in België heeft naar schatting last van allergische klachten bij blootstelling aan grote hoeveelheden berkenstuifmeel. In deze periode moeten allergische patiënten hun basisbehandeling volgen, zoals aanbevolen door hun allergoloog.

Astmapatiënten mogen hun behandeling zeker niet onderbreken om het risico op luchtweginfecties niet te verhogen.

Meer info op Sciensano.

