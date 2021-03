Er zijn elektronische sigaretten op de markt met aroma's die genotoxische eigenschappen hebben: de aroma's bevatten chemische stoffen die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Sciensano onderzocht 129 vloeistoffen voor e-sigaretten op de aanwezigheid van gevaarlijke aroma's en vond 5 chemische stoffen die genotoxisch zijn. Genotoxische stoffen kunnen schade in de genetische informatie van cellen veroorzaken, wat kan leiden tot mutaties van die cellen en kanker kan veroorzaken.

Het gaat om de chemische stoffen estragole, safrole, 2-furylmethylketon, 2,5-dimethyl-4-hydroxyl-3(2H)-furanone en transhexenal. Safrole komt voor in Sassafrasolie en is al verboden als voedingsaroma.

In een latere fase van de studie onderzocht Sciensano 24 vloeistoffen: 4 testten positief voor 2 van de bovengenoemde genotoxische stoffen.

Wereldwijd zijn er meer dan 7.000 verschillende aroma's voor e-sigaretten beschikbaar: dat kunnen synthetische smaakstoffen zijn, maar ook natuurlijke extracten en zelfs etherische oliën. Omdat het aanbod zo groot is, vraagt een complete risicobeoordeling van de aanwezige chemische verbindingen om een systematische aanpak. Sciensano toetste 129 vloeistoffen voor e-sigaretten daarom aan computermodellen die onder andere de genotoxiteit van chemische verbindingen nauwkeurig kunnen voorspellen.

Meer onderzoek nodig

Producenten van e-sigaretten zijn onder meer verplicht om hun product en de gebruikte ingrediënten te registreren voor ze de e-sigaret op de Europese markt brengen. Ze hoeven echter geen gedetailleerde samenstelling van plantenextracten en essentiële oliën te voorzien, met als gevolg dat onveilige aroma's toch aanwezig kunnen zijn in e-sigaretten.

'Er is meer onderzoek nodig naar de veiligheid van smaakstoffen in e-sigaretten, want momenteel ontbreken er nog veel gegevens, waaronder ook over de genotoxiciteit van bepaalde ingrediënten', zegt Sophia Barhdadi, onderzoeker bij Sciensano. 'Ondertussen moet het gebruik van ingrediënten met potentiële gezondheidsrisico's uit voorzorg zoveel mogelijk worden beperkt. We suggereren bijvoorbeeld een lijst met verboden ingrediënten om de risico's van e-sigaretgebruik te beperken.'

