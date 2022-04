Sommige pijnstillers voor kinderen zijn momenteel nog amper te vinden bij de apotheek. Bepaalde soorten zullen zelfs pas deze zomer weer aangevuld zijn. Het gaat om de bekende merken Perdolan en Nurofen, zo schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen woensdag.

Er is een tekort omdat de farmabedrijven te weinig hebben geproduceerd, een gevolg van de coronapandemie. Voor hun productieplanning baseren de farmabedrijven zich immers op de verkoopcijfers van de twee jaren ervoor, legt Hilde Deneyer, algemeen directeur van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) uit. 'Maar 2020 en 2021 waren coronajaren. Mensen hadden toen minder contact met elkaar, hielden meer afstand en droegen bovendien mondmaskers. Het gevolg was dat er minder infectieziekten waren. En dus was er ook minder nood aan pijnstillers.'

Nu komen kinderen vaker met elkaar in contact, waardoor er meer virale infecties zijn en er meer nood is aan pijnstillers en koortsremmers. Het tekort aan Perdolan en Nurofen is tijdelijk, benadrukken de apothekers. En er zijn ook genoeg alternatieven van andere merken of binnen het Perdolan- of Nurofen-gamma.

