Deze middag komen de eerste 300.000 maskers toe in Luik, het tweede deel van de schenking volgt later deze week, zo meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het materiaal wordt geschonken door de Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation.

De mondmaskers zullen in de eerste plaats verdeeld worden onder de zorgverleners in ons land. Ook komen er 30.000 testkits voor de strijd tegen Covid-19.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block: 'Onze zorgverleners staan in de frontlinie in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, we moeten hen zo goed mogelijk beschermen. Ook de extra testkits zijn belangrijk, want daarmee kunnen we mensen met verdachte symptomen zo snel mogelijk testen.'

De verdeling zal gebeuren in functie van de noden op het terrein, op basis van advies van de Risk Management Group.

Minister De Block: 'Ik wil Jack Ma en Alibaba oprecht bedanken om België te ondersteunen in de strijd tegen Covid-19.'

De schenking van beschermings- en testmateriaal komt er mede dankzij de persoonlijke tussenkomst van de koning en met de steun van het Waalse export- en investeringsagentschap Awex, aldus de FOD Volksgezondheid.

