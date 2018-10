Additieven in e-sigaret schadelijker voor longen dan tabak

E-sigaretten maken damp aan waarin chemische bestanddelen zitten, aanwezig in een navulbaar patroon. Deze navullingen bevatten propyleen glycol, nicotine en vaak ook aroma's en eventueel andere additieven zoals smaakversterkers.

Volgens de studie, die verschenen is in American Journal of Physiology, is een kort gebruik van e-sigaretten al voldoende om longontsteking te veroorzaken op eenzelfde manier, of in sommige gevallen zelfs in ergere mate, dan bij gebruikers van klassieke sigaretten.

Chemische stoffen

Elektrische sigaretten (de toestelletjes) en de navullingen zijn soms niet goed afgesteld en de langetermijneffecten voor de gezondheid van het gebruik ervan zijn nog niet voldoende bekend.

Voor deze studie stelden de onderzoekers muizen bloot aan een combinatie van chemische stoffen, vier keer per dag. Elke sessie werd onderbroken door een rookvrije periode van dertig minuten.

De eerste groep muizen werd blootgesteld aan tabakslucht. De tweede groep inhaleerde damp afkomstig van een e-sigaret en die bevatte propyleen glycol en plantaardige glycerol, een geurloze vloeistof afkomstig van plantenolie. De derde groep werd blootgesteld aan damp met propyleen glycol en nicotine, de laatste groep aan propyleen glycol, nicotine en tabaksaroma.

Delen Het niveau van oxidatieve stress - stress op celniveau - in de aromagroep was gelijk tot hoger dan in de tabaksgroep.

Alle groepen werden ook vergeleken met een controlegroep. Sommige muizen binnen een groep werden gedurende langere of kortere tijd blootgesteld.

Gewijzigde longfuncties

Het resultaat van het onderzoek wijst op verhoogde infectie, meer slijmontwikkeling en gewijzigde longfuncties in de drie groepen die drie dagen aan damp uit een e-sigaret werden blootgesteld. De groep die enkel aan propyleen werd blootgesteld vertoonde minder negatieve effecten. In de groep die ook aroma's kreeg toegevoegd werden twee infectueuze proteïnen gedetecteerd, wat er op zou kunnen wijzen dat de aroma's voor e-sigaretten die de markt aanbiedt niet veilig zijn, zelfs niet voor een kort gebruik.

De toestand van de e-sigaretgroep in vergelijking tot de tabaksgroep verraste de onderzoekers het meest. Het niveau van oxidatieve stress - stress op celniveau - in de aromagroep was gelijk tot hoger dan in de tabaksgroep.

De wetenschappers concluderen dat 'de nadelige effecten op de longen van de muizen die werden blootgesteld aan damp benadrukken dat meer onderzoek naar de veiligheid en toxiciteit van deze wereldwijde, snelgroeiende markt van e-sigaretten hoogdringend is.'

Tabak bleek wel meer negatieve invloed te hebben op het ademhalingsstelsel van de muizen, en minder op de ademhaling van muizen die dampten.