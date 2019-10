'De keuze om een zwangerschap van een kindje met het Syndroom van Down te onderbreken, wens je je ergste vijand niet toe. Noem ons dan ook alstublieft geen moordenaars.' Een vrouw getuigt over de moeilijkste beslissing uit haar leven.

'Ik was fysiek misselijk door de beslissing die ik moest nemen. Ik heb een week bijna niet kunnen eten, continu gehuild of over de pot gehangen, van de zenuwen', zo begint de 36-jarige Laura* haar verhaal over haar hartverscheurende keuze. Door de uitbreiding van de combinatietest met de NIPT of niet-invasieve prenatale test kunnen zwangere vrouwen met een verhoogd risico voortaan trisomie 21 (het Syndroom van Down) bij hun foetus laten opsporen zonder het risico op een miskraam te verhogen. 99 op 100 van de kinderen met Downsyndroom kunnen met deze test worden opgespoord.

...