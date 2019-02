Aantal kankergevallen stijgt jaar na jaar

In 2016 kregen in ons land volgens het Belgische Kankerregister 68.216 mensen kanker. Dat zijn gemiddeld 186 mensen per dag. In 2011 werden 64.301 nieuwe kankergevallen geregistreerd. De Werelgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat het aantal nieuwe gevallen van kanker in 2018 zal oplopen tot 72.088.

Kanker komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en ook hoe ouder, hoe groter de kans op kanker. 67 procent van de vrouwen en 78 procent van de mannen zijn ouder dan 60 jaar bij de diagnose.

De meest voorkomende kankers bij mannen zijn prostaatkanker, longkanker en dikkedarmkanker. Bij vrouwen is dat borstkanker (meer dan een derde van alle kankers bij vrouwen), dikkedarmkanker en longkanker.

Kanker is de tweede belangrijkste doodsoorzaak in België (26,4 procent van alle doodsoorzaken) na, hart- en vaatziekten (27,7 procent van alle doodsoorzaken).

Overlevingskans stijgt

Het goede nieuws is dat de overlevingskansen bij kanker de voorbije jaren licht zijn toegenomen. Effectievere kankerbehandelingen vertalen zich in een hogere vijfjaarsoverleving: 59 procent van de mannen en 68 procent van de vrouwen zijn vijf jaar na hun kankerdiagnose nog in leven. Die vijfjaarsoverleving verschilt echter sterk naargelang het type kanker. De minst goede kansen hebben mensen met long-, longvlies- en pancreaskanker. Een middelmatige vijfjaarsoverleving is er bij bijvoorbeeld strottenhoofd-, dikkedarm-, en baarmoederhalskanker. Wie melanoom (een soort huidkanker), borst-, prostaat-, teelbal- of schildklierkanker heeft, heeft de beste kansen.

Naast het type kanker speelt de uitgebreidheid van de ziekte bij de diagnose een belangrijke rol voor de prognose: hoe vroeger de tumor ontdekt en behandeld wordt, des te hoger de overlevingskans voor de patiënt is.

Toekomst

Het Kankerregister verwacht dat het aantal nieuwe kankergevallen in België de komende jaren blijft stijgen, tot 79.140 in 2025. In 2025 zal het risico op kanker voor vrouwen ook bijna even hoog zijn als voor mannen.

Die stijging is vooral te verklaren door de vergrijzing en de groei van de bevolking: als mensen langer leven, neemt ook de kans op kanker toe. Bij vrouwen stijgt het aantal kankers echter sterker: het Kankerregister verwacht bij vrouwen een extra toename van tumoren zoals long-, mond- en keelholtetumoren die met roken te maken hebben, doordat vrouwen meer zijn gaan roken.

Ook huidkanker neemt toe. Het aantal nieuwe kwaadaardige melanomen zal in België in de periode 2014-2025 naar verwachting stijgen van 2.925 naar 4.356, wat een toename is van 49 procent. Dat heeft te maken met verschillende factoren: het nastreven van een bruin kleurtje als of niet via de zonnebank en tropische oorden worden voor velen een haalbare vakantiebestemming. Tegelijk stijgt onze levensverwachting: we leven langer en kunnen dus meer schadelijke effecten van uv-straling accumuleren.